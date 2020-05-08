Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'bu gidiş eve değilse, iyi değil' diyerek "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.
|08 Mayıs 2020 04:29
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Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." uyarısında bulundu.
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