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Sahur vakti İstanbul'da korkutan göçük

İstanbul Esenler'de devam eden bir inşaat alanında ve bitişiğindeki yolda sahur vakti meydana gelen göçük büyük korku yarattı. Saatler önce oluşan çatlaklar nedeniyle civardaki evler boşaltılmıştı. Can kaybı ya da yaralanan yok.
 08 Mayıs 2020 06:50
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Sahur vakti İstanbul'da korkutan göçük

Esenler'in Kemer Mahallesi 945. Sokaktaki çökme sahur vakti meydana geldi.

İnşaat alanının yanındaki bir konteyner metrelerce yüksekten inşaat temeline yuvarlandı, mahalleli büyük korku yaşadı.

Çökmeden önce, saat 01.00 sıralarında inşaat alanının yanındaki yolda çatlaklar fark edilmesi üzerine durum polis, itfaiye ve AFAD'a bildirilmiş, ekipler sokağı kapatarak civardaki binalarda oturan vatandaşları uyarmıştı.

Bazı vatandaşlar evlerini terk etmiş, güvenlik güçleri sokağı kapatarak nöbet tutmaya başlamıştı. Belediye ekiplerinin zemindeki incelemesinin sürdüğü anlarda, saat 04.00 sıralarında, çökme meydana geldi.

Panikle evlerini terk eden vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına giderken bazıları da misafirhanelere yerleştirildi.

Belediye ve AFAD ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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