1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sürekli taarruz PKK'yı bitirdi

Kıran ve Kapan Operasyonlarıyla PKK'ya darbe vuruldu. 2016'da 3 bin olan terörist sayısı 492'ye düşürüldü. Örgüte dahil olma tarihin en düşük seviyesinde. Bu yıl sadece 13 kişi katıldı
 08 Mayıs 2020 08:01
Yazdır
Sürekli taarruz PKK'yı bitirdi

Güvenlik güçlerinin 'terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla alan hakimiyeti' stratejisi sayesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Özellikle 2016 yılından itibaren yapılan etkili operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Sadece 2019 yılında, PKK/KCK'ya yönelik 116 bin 650'si kırsalda olmak üzere toplamda 122 bin 54 operasyon gerçekleştirildi. Senenin ilk beş ayında örgüte yönelik 26 bin 146'sı kırsalda olmak üzere toplamda 27 bin 376 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda PKK, aralarında üst düzey örgüt mensuplarının da bulunduğu önemli kayıplar verdi.

500'ÜN ALTI İLK DEFA OLUYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından devletin kılcal damarlarından FETÖ'cülerin temizlenmesi terörle mücadeleyi de önemli boyutta etkiledi. Özellikle Kıran ve Kapan Operasyonları sayesinde PKK'ya büyük darbe indirildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan kesintisiz operasyonlar ile 2016'da 2 bin 780 olan yurt içi PKK'lı terörist sayısı, bu sene ilk defa 500'ün altına düşürülerek 492'ye geriledi.

DÖRT SENEDE YÜZDE 83 AZALDI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre örgütün yurt içi terörist sayısı 2017 Ocak'ta bin 835 ila bin 995, 2018 Ocak'ta bin 100 ila bin 200 ve 2019 Ocak'ta ise 755 ila 876 idi. Bu sayı, 2019 Kasım'da 537 ila 587'ye kadar geriledi. Böylece son dört senede yurt içindeki terörist sayısında yüzde 83 oranında bir düşüş gerçekleştirildi.

SON 30 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Terör örgütüne katılım da son 30 yılın en düşük seviyelerine indi. 2014'te PKK'ya katılım 5 bin 558 iken, katılım 2015'te 3 bin 884'e, 2016'da 703'e, 2017'de 161'e, 2018'de 136'ya ve 2019'da 130'a düşürüldü. Senenin ilk beş ayında ise örgüte katılım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 13'e indi.

GRİ LİSTEYE 2 ÇİZİK DAHA

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla dört PKK'lı öldürüldü.

Adıyaman'da üç terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, öldürülen üç teröristten birinin 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu ortaya çıktı.

Ağrı Doğubayazıt'ta öldürülen üç hainden birinin "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Özer İnce olduğu tespit edildi.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Beni terör örgütüne HDP gönderdi'
08 Mayıs 2020 09:00		 FETÖ'den yargılanan eski komiser yardımcısının tutukluluğuna devam
07 Mayıs 2020 15:11
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri kategoride
07 Mayıs 2020 13:02		 Tunceli'de 3 teröristten birinin, gri kategoride olduğu tespit edildi
07 Mayıs 2020 11:53
Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
07 Mayıs 2020 11:38		 MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07 Mayıs 2020 10:35
İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
07 Mayıs 2020 09:41		 Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı
06 Mayıs 2020 18:12
Adana'daki FETÖ davası sanığına 2 yıl 1 ay hapis
06 Mayıs 2020 14:37		 İçişleri: Tunceli'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
06 Mayıs 2020 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
İlk ve ortaokul ile liselerede sınıf geçme esasları belirlendi
Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!
Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
Üç büyük baronun etkisi azaltılacak
Bakan Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Fenerbahçe'de Korona şoku! Antrenmanlar iptal...
Sahur vakti İstanbul'da korkutan göçük
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
feeling poor 2
Küçük ev aletleri 1
ekonomik kriz 4
liglerin 12 haziran'da başlaması 4
askıda fatura uygulaması 4
doların kanatlanması 5
şu anda dinlenen türkü 3
saçma sapan 2
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 1
dalya 1
SON İLANLAR
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam