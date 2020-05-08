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20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından Türkiye'nin, "Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı" mücadele sisteminin değerlendirilmesi kapsamında Türk kuyumcular mercek altına alındı. Hazırlanan formda, 20 bin lira üzeri işlemlerde kimlik bilgisi istenip istenmediği, kimlik bilgisi teyit edilemeyen müşterilerle iş yapılıp yapılmadığı da soruldu.
 08 Mayıs 2020 07:55
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20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, kuyumculara şirketlerinin sermayesi, "yüklü tutarda nakit konusuda müşterilerden bilgi alıp almadıkları", "yabancı uyruklu kişilerle iş yapıp yapmadıkları", "şüphe duymaları halinde müşterinin kimlik bilgisini alıp almadıkları" gibi sorular soruldu, 20 bin lira üzerindeki işlemlerle ilgili bilgi istendi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yazısına göre, Türkiye'nin üyesi olduğu FATF tarafından, Türkiye'nin karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanı (KA/TF) ile mücadele sistemi değerlendiriliyor.

Rapor Şubat 2021'de

Türkiye'nin ilk FATF değerlendirmesinin raporlanmasının Şubat 2021'de yapılacağı ifade edilen yazıda, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi istendi.

Terörizmin finansmanının daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda çalışma yapıldığı bildirilen yazıda, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şirketlerin soru seti doldurması gerektiği duyuruldu.

20 bin TL üzeri işlemler soruldu

Kuyumcuların müşteri kabulünde kriter uygulayıp uygulamadığı sorulan formda, müşterilerin "ticari hayatın olağan akışına uygun olmayan işlem talep edip etmediği" sorusu yöneltildi. Formda, 20 bin lira üzeri işlemlerde kimlik bilgisi istenip istenmediği, kimlik bilgisi teyit edilemeyen müşterilerle iş yapılıp yapılmadığı da soruldu.

Yabancı uyruklu kişi ve şirketlerle iş yapılıp yapılmadığı sorulan formda, ağırlıklı olarak hangi ülkelerden işlem yapıldığı bilgisi de istendi. Kuyumculara ayrıca, MASAK'a ne kadar şüpheli işlem bildirimi yapıldığı da soruldu. "Yüklü tutarda nakit veya şüphe uyandıran mal varlıkları konusuda müşterilerden bilgi alıp almadıkları" da kuyumcuların yanıtlaması istenen sorular arasında yer aldı.
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