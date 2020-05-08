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Aşıyı hızlandırmak için virüs bulaştıracaklar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan yeni bir raporda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede dikkat çekici bir yöntemden bahsedildi
 08 Mayıs 2020 08:17
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Aşıyı hızlandırmak için virüs bulaştıracaklar

Buna göre, Kovid-19'a karşı aşı geliştirme sürecini hızlandırmak için sağlıklı bireylere virüs enjekte edilmesi gündemde. Bu yönteme son çare olarak başvurulabileceği belirtilirken, virüsün enjekte edildiği bireylerin belli bir risk altına gireceği uyarısı yapıldı.

Raporda, gönüllülük esasına dayanacak çalışmada, katılımcıların 18-30 yaş arasında olma şartı aranacağı ifade edilirken, sağlık çalışanları ve araştırmacıların çalışmaya katılabileceği belirtildi. Bununla birlikte geliştirilecek muhtemel Kovid-19 aşısının deneylerinde yer alacak kişiler için açılan bir siteye 102 ülkeden yaklaşık 14 bin kişinin başvurduğu belirtiliyor.
Memurlar.Net
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