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Virüsle mücadelede yapay zeka başarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yapay zeka destekli uygulamayla akciğer grafisi çekilen bir hastanın Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığının büyük bir doğruluk payıyla tespit edilebileceği bir sistem geliştirdi.
 08 Mayıs 2020 08:25
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Virüsle mücadelede yapay zeka başarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yapay zeka destekli uygulamayla akciğer grafisi çekilen bir hastanın Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığının büyük bir doğruluk payıyla tespit edilebileceği bir sistem geliştirdi. Yapılan ilk testlerde yapay zeka programı yüzde 86 başarı sağladı. Ofis Başkanı Ali Taha Koç, "Amacımız doktorlara yardımcı olmak. Sınırlı veri ile yapılan araştırmalarımız sonucunda iyi bir başarı oranı yakalandı" dedi.

Ofis Başkanı Ali Taha Koç, "Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi Başkanlığı" çatısı altında görevli akademisyen ve uzman araştırmacıların çeşitli alanlarda yapay zeka çalışmaları yürüttüğünü, sağlık alanında da bakanlıklar, kurumlar ve üniversitelerle işbirliği yaptıklarını kaydetti.

'Başarı oranımız iyi'

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Koç, koronavirüsle mücadele sürecinde Kovid-19 tanısı yapabilecek bir sistem üzerine bir süredir odaklandıklarını vurgulayarak, "Kovid-19 tanısında akciğer grafisinin etkinliğinin artırılmasına yönelik yapay zeka karar destek sistemi üzerinde çalışmalara başladık. Sınırlı veri ile yapılan araştırmalarımız sonucunda iyi bir başarı oranı yakalanmış olup röntgen görüntüleme sistemleri kullanılarak elde edilen resimler ile zatürre, kovid-19 teşhisini yüzde 86 gibi bir oranla sınıflandırabildik. Proje kapsamında sağlıklı, kovid-19 olmayan zatürre ve kovid-19'lu zatürre sınıflandırmasını da gerçekleştirebilmekteyiz" bilgisini verdi.

Koç, önümüzdeki süreçte bu yapay zeka algoritmalarını kovid-19, SARS, MERS gibi hastalıkların teşhisinde karar destek sistemi olarak hekimlerin hizmetine sunmayı planladıklarını açıkladı.

Yüzde 95 doğruluk

Koç, daha önce de Ofis ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle, "Türk Beyin Araştırmaları Projesi (TBP) ve Yapay Zeka Tabanlı Radyolojik Tanı ve Karar Destek Sistemleri" geliştirilmesi projesi yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi: "Bu proje ile amacımız araştırmacılarımızın geliştirmekte olduğu yapay zeka algoritmaları ile beyin tümörlerinin ya da beyinde bulunan anomalilerin tespit edilerek, hastalıkların teşhisinde doktorlarımıza yardımcı olmak, teşhis süresini kısaltarak hasta hayatını kurtarmaktır. Proje kapsamında yüzde 95 doğruluk oranıyla tümör teşhisi yapılabildi."
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