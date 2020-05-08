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Berber dükkanından girip kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar

Konya'da 2 kişi, zorlayarak kapısını açtıkları berber dükkanından, balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 08 Mayıs 2020 08:56
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Berber dükkanından girip kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, berber dükkanının kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi. Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet
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