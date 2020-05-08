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'Beni terör örgütüne HDP gönderdi'

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG saflarında 5 yıl kalan ve ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan terörist H.D., terör örgütüne HDP'nin İstanbul Okmeydanı temsilciliğinde faaliyet gösteren kişilerce gönderildiğini ve Suriye'de ABD askerlerinden eğitim aldıklarını itiraf etti
 08 Mayıs 2020 09:00
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'Beni terör örgütüne HDP gönderdi'

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, 2015'ten beri kayıp olarak arama kaydı bulunan H.D.'nin terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'deki kamplarında olduğu tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın H.D.'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde H.D., 10 Mart'ta örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

HDP ŞUBESİNDEN DAĞA

İfadesinde örgütün amacını ve kirli yüzünü görünce kaçmaya karar verdiğini söyleyen H.D. terör örgütüyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. İfadesinde 2015'te HDP'nin İstanbul Okmeydanı temsilciliğinde faaliyet yürüten bir takım kişilerin propagandası ile terör örgütüne katılmak üzere Diyarbakır'a gönderildiğini belirten H.D., burada örgüt elemanları tarafından karşılandığını ve il merkezinde bulunan bir evde 2 gün bekletildiğini anlattı. Buradan da, önce Mardin Kızıltepe ilçesine oradan ise Suriye'nin Kamışlı bölgesine götürüldüğünü söyleyen H.D., Suriye'nin Derik, Irak'ın Zap bölgelerinde 6 ay süreyle silahlı eğitim aldığını ifade etti. Eğitim ardından ise 5 yıl süreyle sırasıyla Tel Abyad, Ayn El Arab, Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerinde terör örgütü bünyesinde terör faaliyetlerinde görev aldığını kaydetti.

ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

TSK'nın bölgede yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının örgütün moral ve motivasyonunu son derece bozduğunu belirten H.D., hava destekli operasyonlarla örgütte büyük bir çözülme yaşandığını ifade etti. H.D. ayrıca MLKP, MLSPB ve DKB/BÖG terör örgütü mensuplarının faaliyet gösterdiği Haseke bölgesinde küçük yaştaki çocukların eğitime tabi tutulduğunu, 15-16 yaşlarına gelince de cepheye sürüldüğünü kaydetti.

ABD ASKERLERİ EĞİTTİ

H.D. ifadesinde Suriye bölgesinde faaliyet gösteren terörist gruplara ABD unsurlarınca silah kullanma eğitimi verildiğini, hava ve kara araçlarına karşı kullanılacak füzelerin de çoğunluğunun da yine ABD tarafından temin edildiğini kaydetti. Son bir yıl Deyrizor bölgesinde sözde alay komutanı seviyesinde yerel halktan oluşan 150 kişilik terörist grubuna eğitim verdiğini kaydeden H.D., bu grupla yerel halk üzerinde baskı kurduklarını anlattı.

Atakan Irmak
Sabah
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