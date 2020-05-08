Finans çetesi suçüstü yakalandı

Ekonomide tarihinin en büyük başarılarına imza attığı Mayıs 2013'ten bu yana, küresel güçlerin finansal tetikçilerinin hedefi haline gelen Türkiye, kirli tezgahı bir kez daha bozdu. Covid-19 ile mücadelede dünyada örnek gösterilir hale gelip normalleşme sürecinin ilk adımlarını atan, virüsün ekonomiye etkisini açıkladığı 200 milyar liralık paketle asgari düzeye indiren, cari fazla verirken, enflasyon ve faizi tek haneye düşüren Türkiye'yi kur sopası ile hizaya getirme operasyonuna geçit verilmedi.

3 BANKAYA YASAK GETİRİLDİ

Son dönemde kur üzerinden yapılan saldırıların yeni bir versiyonu ortaya konulurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımlarla operasyon çökertildi. Ellerinde olmayan TL'yi açığa satarak döviz kurunu yukarı çeken üç küresel banka BNP Paribas, Citibank ve UBS Türk bankalarına yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyerek temerrüde düştü. BDDK söz konusu üç bankaya işlem yasağı getirirken, bunların yerel ortaklarını da uyardı.

GERİ ÇEKİLDİLER

BDDK'nın üç bankayı suçüstü yakalaması döviz piyasasında da etkisini gösterdi. Hacimsiz işlemlerle 7.2690 TL'ye kadar yükselen dolar, köşeye sıkışan bu bankaların TL bulabilmek için ellerindeki dövizi satmaya başlamasıyla 7.10 liranın altına geriledi. BDDK tarafından dün yapılan açıklamada, yurtdışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'nin Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. Bu bankalar ve bunların bünyesinde bulunan grup bankaları ile bir bacağı TL olan yeni döviz işlemi yapılamayacağı ve bu mahiyetteki vadesi gelmiş işlemlerin yenilenmeyeceği kaydedildi.

TÜRKİYE HEDEF ÇÜNKÜ...

Türkiye, başkanlık sistemine geçiş hamlesinden bu yana kur sopası ile hizaya getirilmeye çalışılıyor. Ağustos 2018'de, geçen yıl yerel seçimlere bir hafta kala, Barış Pınar Harekatı başladığında da aynı operasyonlara girişildi. Alınan yerinde önlemlerle saldırılar o zaman da püskürtüldü. Başta Akdeniz ve Suriye olmak üzere, Başkan Erdoğan'ın, "Masada olmayan mönüde olur" sözünden prensiple dış politikada ulusal çıkarları doğrultusunda hareket eden Türkiye, bu ekonomik saldırıları, özellikle son iki yılda atılan adımlarla hasarsız atlattı. Son dönemde ekonomide büyümeden enflasyona, cari açıktan yatırımlara, savunma sanayisindeki hamlelerden altyapı yatırımlarına kadar dünyanın gıpta ile baktığı başarıların yakalanması Türkiye'yi hedef haline getirdi. Özellikle virüsle mücadele 59 ülkeye malzeme gönderir noktaya gelen ve salgınla mücadele de büyük başarının yakalanması küresel güçlerin finansal tetikçileri harekete geçirmesine neden oluyor.

Dilek Güngör