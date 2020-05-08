1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fenerbahçe Vedat Muriç satışından rekor kıracak!

Tottenham'ın hocası Mourinho'nun, Vedat Muriç'in peşinde olduğu biliniyordu. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agin Ademi dün, "İngiliz kulübü, Vedat'ı çok istiyor ve Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır" dedi.
 08 Mayıs 2020 08:59
Yazdır
Fenerbahçe Vedat Muriç satışından rekor kıracak!

Maddi anlamda her kulüp gibi doğal olarak zor günler geçiren Sarı-Lacivertliler, gelecek muhtemel bir teklifin resmileşmesi durumunda Vedat'tan en az 30 milyon Euro gelir bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Kanarya her anlamda rahat bir nefes alacak.

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyordu.

Yakın zamanda Tottenham'ın süperstarı Harry Kane'in, "Kariyerimin sonuna kadar burada kalacağımı düşünmüyorum" demesi, İngiliz golcünün takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirmişti.

Kane'in gitmesi durumunda önlemini hemen almak isteyen Mourinho da, onun boşluğunu doldurmak için hemen harekete geçmişti.

İşte bu doğrultuda Mourinho'nun, Vedat'ı ısrarla istediği ifade edilirken, 26 yaşındaki oyuncunun ülkesi olan Kosova'nın Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi de bu haberi doğrulayan flaş bir açıklama yaptı. Ademi, "İngiliz kulübü Tottenham, Vedat'ı çok istiyor ve Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır" dedi.

'Napoli de çok istekli...'

Federasyon Başkanı Ademi, konuşmasının devamında ise "Vedat, İtalya'da birden fazla takımın da gündeminde.

Napoli'nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Maddi anlamda her kulüp gibi zor günler geçiren Sarı- Lacivertliler'in, bu sezon başında Çaykur Rize'den 3.5 milyon Euro'ya aldığı yıldız forveti yüksek bir bonservis bedeliyle satarak, ekonomik anlamda rahatlamayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Fener'in, Vedat'ın satışından yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi amaçladığı konuşuluyor. Kanarya'daki ilk sezonunda Vedat, 28 maçta rakip filelere 15 gol atarken, 4 da asist yapmıştı.

Vedat'ın ilk tercihi Ada

Kariyerinde bir anda zirve yapan Vedat Muriç, eğer şartlar oluşursa elbette kariyerini Avrupa'nın bir dev kulübünde sürdürmek istiyor. Tecrübeli oyuncunun ilk tercihinin ise kendisini isteyen kulüpler arasında Tottenham olduğu konuşuluyor. İngiltere Premier Ligi'nin hayranlarından olan Vedat, geçmişte Didier Drogba ve Diego Milito gibi o ana kadar dünya futbolunda adı çok fazla bilinmeyen ancak bu iki ismi büyük bir yıldıza dönüştüren Jose Mourinho ile çalışmanın hayalini kuruyor.

Cenk Tosun'u geçebilir

2018 yılında Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran Milli futbolcumuz Cenk Tosun, ardından İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu. Cenk için İngiliz temsilcisi, kasasından yaklaşık 27 milyon Euro bonservis bedeli çıkarmıştı. Bu Türkiye'den başka bir takıma transfer olan bir oyuncu için ödenen en yüksek ücret olarak tarihe geçmişti. Vedat'ın, olası Tottenham transferi halinde bu rekorun yeni sahibi olması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Korona şoku! Antrenmanlar iptal...
08 Mayıs 2020 08:06		 Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
06 Mayıs 2020 14:07
Bakan Koca: Liglerin devam kararını federasyon verecek
05 Mayıs 2020 19:39		 Liglerin kaderi belli oluyor! Tarihi toplantı
05 Mayıs 2020 11:42
Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!
05 Mayıs 2020 11:00		 Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti
04 Mayıs 2020 14:31
Ronaldo adada mahsur kaldı
04 Mayıs 2020 08:45		 TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
01 Mayıs 2020 20:58
Bakan Kasapoğlu, kulüp temsilcileri ile liglerin durumunu görüşecek
01 Mayıs 2020 18:29		 İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
01 Mayıs 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
İlk ve ortaokul ile liselerede sınıf geçme esasları belirlendi
Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!
Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
Üç büyük baronun etkisi azaltılacak
Bakan Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Fenerbahçe'de Korona şoku! Antrenmanlar iptal...
Benzin ve motorine zam geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 4
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 1
ekmek pişirme makinası 1
Yem etkisi 1
12 monkeys 1
deniz gezmiş 2
dr liu 2
dalya 1
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 1
geceye bir şiir bırak 2
SON İLANLAR
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam