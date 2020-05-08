Acun Ilıcalı: Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum
|08 Mayıs 2020 09:29
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Acun Ilcalı, Fenerbahçe ve futbol dünyasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı. Ilcalı, Fenerbahçe ve futbol dünyasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Mesut Özil konusunda elimden geleni yaparım"
Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini belirten Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe iyi bir dönem geçirmedi. Ben şunu getiririm falan diyemem. Çünkü ekonomik olarak durum iyi değil. Mesut Özil konusunda ne desem manşet oluyor. 1 yıllık sözleşmesi var. Sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da elimden geleni yaparım."
"Arda efsane olarak kalacak"
"Arda Turan Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu. Bundan sonra hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak." dedi.
"Alex Survivor'a uygun değil"
Damla Uğurtürk'ün efsane isimlerden Alex de Souza hakkında sorusu üzerine Ilıcalı, "Alex'i Survivor'da görmeyi asla istemem. Her futbolcuyu biz buraya çağırmıyoruz. İlhan Mansız dediğiniz zaman o mücadeleyi gösterecek biri olduğunu anlıyorsunuz. Alex'in Türkçesi de zayıf. Ayrıca kendisi aile babası ve rahat bir isim buraya uygun biri değil." şeklinde konuştu.
"Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum"
"Spor kanalıyla ilgili bir planım yok, ancak şunu söyleyebilirim Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum."
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