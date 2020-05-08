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Benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.
 08 Mayıs 2020 09:37
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Benzin ve motorine zam geliyor

Benzine bu gece 15, motorine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Memurlar.Net
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