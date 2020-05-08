Sağlıkçıya güven 10 üzerinden 9.9

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi, Kovid-19 salgın sürecinde vatandaşların uyguladığı izolasyon tedbirleriyle ilgili yapılan kapsamlı anketin sonuçlarını Milliyet ile paylaştı. Kurumların her birinin süregelen koronavirüs salgınında görevlerini ne derece iyi bir şekilde yaptıklarına 10 üzerinden puan verilmesi istenen ankette, doktor, hemşire ve hasta bakıcılara 9.9 verilirken, eczacılara 9.5, Sağlık Bakanlığı'na 9.4, polise 8.8, Bilim Kurulu'na ise 8.6 puan verildi.

Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu tarafından yürütülen ve Frekans Araştırma Şirketi Genel Müdürü Çağlayan Işık'ın öncülüğünde koordine edilen akademik araştırma, 10-21 Nisan tarihleri arasında toplam bin 31 kişiyle telefonda görüşülerek yapıldı.

Yüzde 70 maskeli

Araştırmaya göre, evden maske takarak çıkanların oranı yüzde 70 olarak tespit edildi. Pandemi sürecinde kolonya ve dezenfektan kullanımının arttığını söyleyenler yüzde 68, ellerini daha çok yıkadığını belirtenler yüzde 59 olurken, vatandaşın yüzde 54'ü ise hiç evden çıkmadığını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 3.3'ü son iki günlük dilimde olağandışı yorgun hissettiğini, yüzde 3'ü kuru öksürük ve baş ağrısı, yüzde 2'lik dilim ise kırgınlık yaşadığını belirtti. Grip aşısı yaptıranlar yüzde 5, yaptırmayanlar yüzde 95 olurken, Kovid-19 pandemisinden çok kaygılı olanlar yüzde 43, hiç kaygılı olmayanlar yüzde 26, "Biraz kaygılıyım" diyenler ise yüzde 30 çıktı. Aynı evde yaşadığı kişinin sağlığından çok fazla kaygı duyanların oranı yüzde 60, hiç kaygılı olmayanlar yüzde 18, biraz kaygı duyanlar da yüzde 20 oldu.

Kovid-19 aşısının bulunması durumunda aşı yaptırabileceğini söyleyenler yüzde 60, aşıdan uzak duracağını ifade edenler yüzde 32 olurken, kararsız olanlar yüzde 8 olarak anlaşıldı.

Araştırmadan ilginç veriler elde edilirken, "Korona virüs salgınının önüne sadece tıptaki ilerlemeyle geçilir" diyenler yüzde 36, "Sadece Allah'ın takdiri ve lütfuyla geçilebilir" diyenler yüzde 23 olurken, "Hem bilim, hem Allah'ın yardımıyla atlatılır" diyenler ise yüzde 38 oldu.

Kovid-19'a yönelik resmi önlemlerin zamanında alındığına inanlar yüzde 57, önlemlerin yeterli olduğunu söyleyenler yüzde 50 olurken, 14 günlük sokağa çıkma yasağı ve maske konusundaki sıkıntılar nedeniyle yeterli önlem alınmadığını belirtenler ise yüzde 48 olarak kayda geçti. Halkın önlemlere hiç uymadığını düşünenler ise yüzde 25'lik dilimi oluşturdu.

En önemli sorun korona salgını

Vatandaşın yüzde 60'ı, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak birinci sırada koronavirüsü gördüğünü belirtirken, "Ekonomik istikrarsızlık ve kriz" diyenler yüzde 11, işsizlik yüzde 9, sağlık ve sosyal güvenlik yüzde 6, enflasyon diyenler ise yüzde 4 olarak ölçüldü.

Vatandaşın yüzde 56'sı salgının ilk bir aylık döneminde aile ekonomisinin çok kötü etkilendiğini dile getirdi. Kovid-19'un Türkiye ekonomisini kötü etkilediğini söyleyenler ise yüzde 64 oldu.

İlk bir aylık dönemde ekonomik durumunu hiç iyi bulmayanlar yüzde 50, idare ettiklerini söyleyenler yüzde 39 olarak tespit edildi.

Bakanlığa 9.4 puan

Kurumların her birinin süregelen koronavirüs salgınında görevlerini ne derece iyi bir şekilde yaptıklarına 10 üzerinden puan verilmesi istenen ankette, doktor, hemşire ve hasta bakıcılara 9.9 verilirken, eczacılara 9.5, Sağlık Bakanlığı'na 9.4, polise 8.8, Bilim Kurulu'na ise 8.6 puan verildi.