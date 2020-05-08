1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlıkçıya güven 10 üzerinden 9.9

Koronavirüsle mücadelede cansiperane çalışan sağlıkçılar tam not aldı. Yapılan ankette sağlık çalışanları, salgın sürecinde en güvenilir kesim oldu
 08 Mayıs 2020 09:49
Yazdır
Sağlıkçıya güven 10 üzerinden 9.9

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi, Kovid-19 salgın sürecinde vatandaşların uyguladığı izolasyon tedbirleriyle ilgili yapılan kapsamlı anketin sonuçlarını Milliyet ile paylaştı. Kurumların her birinin süregelen koronavirüs salgınında görevlerini ne derece iyi bir şekilde yaptıklarına 10 üzerinden puan verilmesi istenen ankette, doktor, hemşire ve hasta bakıcılara 9.9 verilirken, eczacılara 9.5, Sağlık Bakanlığı'na 9.4, polise 8.8, Bilim Kurulu'na ise 8.6 puan verildi.

Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu tarafından yürütülen ve Frekans Araştırma Şirketi Genel Müdürü Çağlayan Işık'ın öncülüğünde koordine edilen akademik araştırma, 10-21 Nisan tarihleri arasında toplam bin 31 kişiyle telefonda görüşülerek yapıldı.

Yüzde 70 maskeli

Araştırmaya göre, evden maske takarak çıkanların oranı yüzde 70 olarak tespit edildi. Pandemi sürecinde kolonya ve dezenfektan kullanımının arttığını söyleyenler yüzde 68, ellerini daha çok yıkadığını belirtenler yüzde 59 olurken, vatandaşın yüzde 54'ü ise hiç evden çıkmadığını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 3.3'ü son iki günlük dilimde olağandışı yorgun hissettiğini, yüzde 3'ü kuru öksürük ve baş ağrısı, yüzde 2'lik dilim ise kırgınlık yaşadığını belirtti. Grip aşısı yaptıranlar yüzde 5, yaptırmayanlar yüzde 95 olurken, Kovid-19 pandemisinden çok kaygılı olanlar yüzde 43, hiç kaygılı olmayanlar yüzde 26, "Biraz kaygılıyım" diyenler ise yüzde 30 çıktı. Aynı evde yaşadığı kişinin sağlığından çok fazla kaygı duyanların oranı yüzde 60, hiç kaygılı olmayanlar yüzde 18, biraz kaygı duyanlar da yüzde 20 oldu.

Kovid-19 aşısının bulunması durumunda aşı yaptırabileceğini söyleyenler yüzde 60, aşıdan uzak duracağını ifade edenler yüzde 32 olurken, kararsız olanlar yüzde 8 olarak anlaşıldı.

Araştırmadan ilginç veriler elde edilirken, "Korona virüs salgınının önüne sadece tıptaki ilerlemeyle geçilir" diyenler yüzde 36, "Sadece Allah'ın takdiri ve lütfuyla geçilebilir" diyenler yüzde 23 olurken, "Hem bilim, hem Allah'ın yardımıyla atlatılır" diyenler ise yüzde 38 oldu.

Kovid-19'a yönelik resmi önlemlerin zamanında alındığına inanlar yüzde 57, önlemlerin yeterli olduğunu söyleyenler yüzde 50 olurken, 14 günlük sokağa çıkma yasağı ve maske konusundaki sıkıntılar nedeniyle yeterli önlem alınmadığını belirtenler ise yüzde 48 olarak kayda geçti. Halkın önlemlere hiç uymadığını düşünenler ise yüzde 25'lik dilimi oluşturdu.

En önemli sorun korona salgını

Vatandaşın yüzde 60'ı, Türkiye'nin en önemli sorunu olarak birinci sırada koronavirüsü gördüğünü belirtirken, "Ekonomik istikrarsızlık ve kriz" diyenler yüzde 11, işsizlik yüzde 9, sağlık ve sosyal güvenlik yüzde 6, enflasyon diyenler ise yüzde 4 olarak ölçüldü.

Vatandaşın yüzde 56'sı salgının ilk bir aylık döneminde aile ekonomisinin çok kötü etkilendiğini dile getirdi. Kovid-19'un Türkiye ekonomisini kötü etkilediğini söyleyenler ise yüzde 64 oldu.

İlk bir aylık dönemde ekonomik durumunu hiç iyi bulmayanlar yüzde 50, idare ettiklerini söyleyenler yüzde 39 olarak tespit edildi.

Bakanlığa 9.4 puan

Kurumların her birinin süregelen koronavirüs salgınında görevlerini ne derece iyi bir şekilde yaptıklarına 10 üzerinden puan verilmesi istenen ankette, doktor, hemşire ve hasta bakıcılara 9.9 verilirken, eczacılara 9.5, Sağlık Bakanlığı'na 9.4, polise 8.8, Bilim Kurulu'na ise 8.6 puan verildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı
08 Mayıs 2020 18:30		 Bu hastanede son korona hastası da yoğun bakımdan çıktı
08 Mayıs 2020 15:49
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
08 Mayıs 2020 14:15		 Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı
08 Mayıs 2020 13:43
Yaz geliyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak
08 Mayıs 2020 12:59		 Selçuk Bayraktar: Uçan otomobillerde lider olabiliriz
08 Mayıs 2020 12:53
Bilim Kurulu Üyesi, başarının sırrını açıkladı
08 Mayıs 2020 11:38		 İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
08 Mayıs 2020 11:33
D vitamini eksikliği ve Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi
08 Mayıs 2020 11:29		 Virüs tedavisinde kullanılmak üzere yerli ilaç üretildi
08 Mayıs 2020 11:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Bakanlık paylaştı: Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi
17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Dövizde gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 2
bi çay içelim 1
benzine yine zam yapılması 2
puhahahaha 2
burun altı maske 3
12 monkeys 1
vis a vis 3
feeling poor 1
dış güçler 1
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 6
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam