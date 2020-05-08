Borsa, güne yükselişle başladı
|08 Mayıs 2020 10:08
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,82 artışla 99.201,12 puana yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 802,32 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 99.201,12 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,94 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile turizm oldu.
Dün 99.000 puanın üzerini test etse de bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 98.398,81 puandan tamamladı.
Analistler, dünya borsalarının, ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve düşüş eğilimini sürdüren faizlerden bulduğu destekle yükseliş eğilimini sürdürdüğünü bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 4 milyona yaklaşmasına karşın, ölüm ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesinin, sınırlandırmaların kaldırılması yönünde hükümetlerin elini güçlendirdiğini ifade eden analistler, ekonomiye yönelik desteklerin de devam ettiğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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