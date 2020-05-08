Anneler gününde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyek
|08 Mayıs 2020 10:20
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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Kovid-19'a karşı vatandaşların sağlığını korumak için sıkı önlemlerin uygulandığı anımsatıldı.
Kuruluşlara halihazırda ziyaret yasağınının bulunduğuna, personelin giriş çıkışlarının da sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 24-25-26 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir. Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir.
Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin, belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un da ifade ettiği üzere 'Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak."
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