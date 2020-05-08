Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap'tan mesaj: Aşı candır
|08 Mayıs 2020 10:31
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Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede 58. günü geride bırakırken 11 Mart'tan bu yana yaşanan ölüm sayısı 3641'e, toplam vaka sayısı ise 133 bin 721'e yükseldi.
"Aşı candır"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bugün insanlığın sağlık alanında elde ettiği en büyük başarının yıl dönümü. Aşı sayesinde çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilişinin 40. yılı. Şimdi tamamen unuttuğumuz hastalık sadece 20. yüzyılda 300 milyon ölüme, bundan çok daha fazla sakatlığa neden olmuştu. Aşı candır!
Bugün insanlığın sağlık alanında elde ettiği en büyük başarının yıldönümü. Aşı sayesinde çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilişinin 40. yılı. Şimdi tamamen unuttuğumuz hastalık sadece 20. yüzyılda 300 milyon ölüme, bundan çok daha fazla sakatlığa neden olmuştu. Aşı candır!Alpay Azap (@AlpayAzap) May 8, 2020
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