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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı

Virüs nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti
 08 Mayıs 2020 10:34
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 270 bin 740 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 344 bin 278 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 917 bin 999'a yükseldi.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 292 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 76 bin 938 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (256 bin 855), İtalya (215 bin 858), İngiltere (206 bin 715), Rusya (177 bin 160), Fransa (174 bin 791), Almanya (169 bin 430), Brezilya (135 bin 773), Türkiye (133 bin 721), İran (103 bin 135), Çin (82 bin 886), Kanada (64 bin 922), Peru (58 bin 526), Hindistan (56 bin 409), Belçika (51 bin 420), Hollanda (41 bin 774), Suudi Arabistan (33 bin 731), Ekvador (30 bin 298), İsviçre (30 bin 126), Meksika (29 bin 616), Portekiz (26 bin 715), Pakistan (25 bin 837), İsveç (24 bin 623), Şili (24 bin 581), İrlanda (22 bin 385), Singapur (20 bin 939), Belarus (20 bin 168), Katar (18 bin 890), İsrail (16 bin 381), Birleşik Arap Emirlikleri (16 bin 240), Japonya (16 bin 189), Avusturya (15 bin 752), Polonya (15 bin 47), Romanya (14 bin 499), Ukrayna (13 bin 691), Endonezya (12 bin 776), Bangladeş (12 bin 425), Güney Kore (10 bin 822), Filipinler (10 bin 343) ve Danimarka (10 bin 83)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 30 bin 615, İtalya 29 bin 958, İspanya 26 bin 70, Fransa 25 bin 987, Brezilya 9 bin 190, Belçika 8 bin 415, Almanya 7 bin 392, İran 6 bin 486, Hollanda 5 bin 288, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 408, Türkiye 3 bin 641, İsveç 3 bin 40, Meksika 2 bin 961, Hindistan 1890, İsviçre 1810, Ekvador 1654, Peru 1627, Rusya 1625, İrlanda 1403, Portekiz 1105, Endonezya 930, Romanya 888, Polonya 755, Filipinler 685, Avusturya 609, Pakistan 594, Japonya 590, Danimarka 514, Ukrayna 340, Şili 285, Güney Kore 256, İsrail 240, Suudi Arabistan 219, Bangladeş 199, Birleşik Arap Emirlikleri 165, Belarus 116, Singapur 20, Katar 12."
Anadolu Ajansı
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