1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDK'dan mülakatta elenen adaya ret, bakanlığa da tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, mülakatta elenen adaya red, Adalet Bakanlığına ise tavsiye kararı verdi!
 08 Mayıs 2020 11:00
Yazdır
KDK'dan mülakatta elenen adaya ret, bakanlığa da tavsiye kararı

Adalet Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2019 tarihinde yapılan hizmetli alımı mülakatına giren aday, mülakat sonucunda başarısız olduğunu, kendisine sorulan tüm soruları cevapladığını, neye göre başarısız olarak değerlendirildiğini bilmediğini, objektif bir değerlendirme yapılmadığını belirterek mülakatta başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat etmiştir.

Adalet Bakanlığı konu hakkında Kamu Denetçiliğine verdiği cevapta; "sözlü sınav kurulu üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilgilinin sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alamaması nedeniyle başarısız olduğu, Bakanlıkça yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığını" belirtmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatta sözlü veya mülakat sınavlarıyla ilgili olarak, adaylara komisyon başkan ve üyelerince verilen puanların ayrı ayrı tutanağa geçirileceği, bunun dışında sınavla ilgili herhangi bir kayıt sisteminin kullanılmayacağı hükümlerine yer verildiği, diğer bir anlatımla, idare mülakatın hukuk devleti ilkesine uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesiyle yükümlü tutulmakta, bunu sağlamak için kullanılacak araçların seçiminde (teknolojik imkanların kullanılması, soruların kura usulüyle seçilmesi vb.) serbest bırakıldığı, idarenin Kurumumuza sunmuş olduğu bilgi ve belgelerden, her bir komisyon üyesi tarafından Adalet Bakanlığı Memur, Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen değerlendirme kriterlerine uygun hazırlanmış değerlendirme formlarının ayrı ayrı doldurulup tutanak altına alındığı, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalamasının adayın almış olduğu nihai puanı belirlediği" ifade edilmiştir.

Kararın devamında; "Her bir komisyon üyesince başvuran için doldurulup imza altına alınan değerlendirme formlarının incelenmesinden, komisyon tarafından verilen puanların ortalamasının hesaplanmasında başkanı da dahil olmak üzere komisyon üyelerinin verdikleri not ağırlıklarının eşit olarak değerlendirildiği, komisyon üyeleri ve başkanının başvuran için verdikleri puanlar arasında dikkat çekici farklılıklar bulunmadığı, mülakatta başvuranın eşit olmayan bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu ortaya koyacak somut bilgi ve belge tespit edilemediği" belirtilmiştir.

Ayrıca, ilgili konuda KDK tarafından Danıştay 2 nci Dairesinin 27/03/2017 tarihli ve E:2016/7249, K:2016/7249 sayılı kararına atıf yapılarak; "gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden sınava katılan adayların başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması, somut bilgi ve belgeye dayandırılması, mümkün olan haneler bakımından ise başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların somut bilgi ve belge ile kanıtlanması gerektiği, bunun da, adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi halinde mümkün olduğu"nun altı çizilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde KDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; "gözlem ve kanaate dayalı bir mülakatın yapıldığı başvuru konusu olayda, başvuranın verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin değerlendirme tutanağında ayrı ayrı gösterildiği, verilen puanlar arasında şüpheye yer bırakacak farklıklar bulunmadığı belirlenmiştir. Değerlendirme tutanağındaki puanlamaya ilişkin takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanıldığı ve sübjektif bir değerlendirme yapıldığına dair herhangi bir kanıt da sunulmamış olup, Kurumumuzca da bu yönde bir saptama yapılamadığı" kanaatine varılarak idarenin iş ve işlemlerinin hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, KDK Adalet Bakanlığına ise, sözlü sınavların, iyi yönetim ilkelerinden olan "nesnellik", "tarafsızlık", "şeffaflık", "hesap verilebilirlik" ve "kararların gerekçeli olması" ilkelerine uygun yapılmasını teminen, bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde adaylara sorulacak soruların hazırlanması, adaylara sorulan sorular ile adayların verdiği cevapların kayda geçirilmesi ve adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alınması yönünde "TAVSİYE KARARI" vermiştir.

İŞTE KDK KARARI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversitelerdeki tayin sorununu Ombudsman da görmezden geldi!
06 Mayıs 2020 00:04		 KDK'dan önemli arazi tazminatı kararı
30 Nisan 2020 14:05
KDK: Ücretli öğretmenlere de ek ders ücretleri artırımlı verilmeli
22 Nisan 2020 14:04		 KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
19 Nisan 2020 00:49
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2 bin 500 emsal kararı yayımladı
16 Nisan 2020 13:08		 Teknikerin zam talebini KDK çözdü
15 Nisan 2020 10:37
KDK: Hususi pasaport, vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere de verilmeli
12 Nisan 2020 11:50		 Yerel radyocular Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu
11 Nisan 2020 11:59
KDK, koronavirüs nedeniyle başvuruların arttığını açıkladı
04 Nisan 2020 12:45		 Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı
28 Mart 2020 11:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Bakanlık paylaştı: Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi
17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Dövizde gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 2
ankaragücü 1
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 6
benzine yine zam yapılması 2
feeling poor 1
12 monkeys 1
İletiler kısmına gelen yenilik 2
bahar rüzgarı 2
ramazanda yemek tarifleri 2
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam