KDK'dan mülakatta elenen adaya ret, bakanlığa da tavsiye kararı

Adalet Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2019 tarihinde yapılan hizmetli alımı mülakatına giren aday, mülakat sonucunda başarısız olduğunu, kendisine sorulan tüm soruları cevapladığını, neye göre başarısız olarak değerlendirildiğini bilmediğini, objektif bir değerlendirme yapılmadığını belirterek mülakatta başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat etmiştir.

Adalet Bakanlığı konu hakkında Kamu Denetçiliğine verdiği cevapta; "sözlü sınav kurulu üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilgilinin sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alamaması nedeniyle başarısız olduğu, Bakanlıkça yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığını" belirtmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatta sözlü veya mülakat sınavlarıyla ilgili olarak, adaylara komisyon başkan ve üyelerince verilen puanların ayrı ayrı tutanağa geçirileceği, bunun dışında sınavla ilgili herhangi bir kayıt sisteminin kullanılmayacağı hükümlerine yer verildiği, diğer bir anlatımla, idare mülakatın hukuk devleti ilkesine uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesiyle yükümlü tutulmakta, bunu sağlamak için kullanılacak araçların seçiminde (teknolojik imkanların kullanılması, soruların kura usulüyle seçilmesi vb.) serbest bırakıldığı, idarenin Kurumumuza sunmuş olduğu bilgi ve belgelerden, her bir komisyon üyesi tarafından Adalet Bakanlığı Memur, Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen değerlendirme kriterlerine uygun hazırlanmış değerlendirme formlarının ayrı ayrı doldurulup tutanak altına alındığı, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalamasının adayın almış olduğu nihai puanı belirlediği " ifade edilmiştir.

Kararın devamında; "Her bir komisyon üyesince başvuran için doldurulup imza altına alınan değerlendirme formlarının incelenmesinden, komisyon tarafından verilen puanların ortalamasının hesaplanmasında başkanı da dahil olmak üzere komisyon üyelerinin verdikleri not ağırlıklarının eşit olarak değerlendirildiği, komisyon üyeleri ve başkanının başvuran için verdikleri puanlar arasında dikkat çekici farklılıklar bulunmadığı , mülakatta başvuranın eşit olmayan bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu ortaya koyacak somut bilgi ve belge tespit edilemediği" belirtilmiştir.

Ayrıca, ilgili konuda KDK tarafından Danıştay 2 nci Dairesinin 27/03/2017 tarihli ve E:2016/7249, K:2016/7249 sayılı kararına atıf yapılarak; "gözlem ve kanaate dayalı kriterler yönünden sınava katılan adayların başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların ortaya konulması, somut bilgi ve belgeye dayandırılması, mümkün olan haneler bakımından ise başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların somut bilgi ve belge ile kanıtlanması gerektiği, bunun da, adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların hazırlanması, her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi ve adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi halinde mümkün olduğu"nun altı çizilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde KDK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; "gözlem ve kanaate dayalı bir mülakatın yapıldığı başvuru konusu olayda, başvuranın verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin değerlendirme tutanağında ayrı ayrı gösterildiği, verilen puanlar arasında şüpheye yer bırakacak farklıklar bulunmadığı belirlenmiştir. Değerlendirme tutanağındaki puanlamaya ilişkin takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullanıldığı ve sübjektif bir değerlendirme yapıldığına dair herhangi bir kanıt da sunulmamış olup, Kurumumuzca da bu yönde bir saptama yapılamadığı" kanaatine varılarak idarenin iş ve işlemlerinin hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, KDK Adalet Bakanlığına ise, sözlü sınavların, iyi yönetim ilkelerinden olan "nesnellik", "tarafsızlık", "şeffaflık", "hesap verilebilirlik" ve "kararların gerekçeli olması" ilkelerine uygun yapılmasını teminen, bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde adaylara sorulacak soruların hazırlanması, adaylara sorulan sorular ile adayların verdiği cevapların kayda geçirilmesi ve adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alınması yönünde "TAVSİYE KARARI" vermiştir.

İŞTE KDK KARARI