Silivri Cezaevi'nde 44 hükümlü/tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 44 tutuklu/hükümlünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bazı tutuklu ve hükümlülerde Kovid-19 belirtilerinin gözlemlenmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi'nde koronavirüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapıldığı, testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı anlatıldı.

Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlülerin, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir.

Diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edilecektir. Hastanede tedavisi süren ilk 2 vaka da dahil edildiğinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tanısı konulan 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu hassas süreç şeffaflıkla yürütülmekte olup tedavisi devam eden her bir tutuklu/hükümlünün ailesi bilgilendirilmiştir."