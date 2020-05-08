1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi, başarının sırrını açıkladı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarısına dikkat çekerek, "Çin'de vakanın ortaya çıkmasının ardından bizim 1,5 ayı aşan deneyim ve tecrübe oluşturma planlamamız oldu. O dönemde hangi hastanelerin pandemi ve yoğun bakım ünitesi yapılacağına karar verdik. Diğer hastaların da bunlara karışmaması için bütün önlemleri aldık ve işte başarı burada yatıyor dedi.
 08 Mayıs 2020 11:38
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi, başarının sırrını açıkladı

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine genel olarak uyması sonrası vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti. Alınan tedbirlerin önemine değinen Prof. Dr. İlhami Çelik, "Vatandaşın tedbiri olmazsa olmazdı. Vatandaş şu an, 'Ben evde durmuyorum, dışarı çıkacağım, gezeceğim ve dolaşacağım' gibi bir gayret içerisine girerse gerçekten hiçbir şey başaramayız. Şu an 83 milyonluk bir nüfusta 130 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu kadar sınırlı tutabilmişiz. Vatandaşın desteği ile bu mümkün olabildi. Evde kaldı, izole oldu ve sosyal mesafe kurallarına uydu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı var. Bu son derece iyi gidiyor. Bunların hepsinin büyük faydası var" ifadelerini kullandı.

'1,5 AYI AŞAN TECRÜBE PLANLAMAMIZ OLDU'

Koronavirüs nedeniyle kendilerinin ve hastaların da deneyim kazandığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Bizim de hekimler ve hastalar olarak tecrübemiz şu oldu; Çin'de vakanın ortaya çıkmasının ardından bizim 1,5 ayı aşan bir deneyim ve tecrübe oluşturma planlamamız oldu. Hakikaten biz o dönemde hangi hastanelerin pandemi ve yoğun bakım ünitesi yapılacağına karar verdik. Diğer hastaların da bunlara karışmaması için bütün önlemleri aldık ve işte başarı burada yatıyor. İkinci başarı konusu da tedavi yönünden. Türk hekimleri gerçekten sorgulayan ve düşünen bir hekim olarak hareket ederek bunu gösterdiler ve tedavilerdeki bazı yanlış algıları bertaraf etmeyi bildiler. Olası hasta bakımını çok iyi yaptığımızı gösterdiler" diye konuştu.

'SALGIN BİTMİŞ GİBİ ALGIYA KAPILMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Pandemik İnfluenza (Grip) Ulusal Hazırlık Planıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Çelik, "İnfluenzayı biz hastalara yapıyorduk. Zaten ben enfeksiyoncu olduğum yani idareci olmadığım zaman da yapıyorduk. Planımız her zaman hazırdı. Çünkü salgın bitmiş gibi bir algıya kapılmamız mümkün değil. Bundan sonra da yaptığımız bir plan var. Bir sonraki yıl daha iyisini nasıl ortaya koyacağımızın planlamasını yapmamız gerekiyor" dedi.

'SARS KORONAVİRÜS 2'DE DAHA HAZIRLIKLIYDIK'

Sars virüsü ile koronavirüsün birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Çelik, "Covid-19 hastalığını yapan virüs sars koronavirüs 2. Bu sars virüsü ile yüzde 80'e yakın bir benzerlik gösteriyor. Mutasyonlar biraz değişiklik göstermiş ve daha patojen ve daha bulaşıcı bir hale gelmiş. Ölüm açısından bakacak olursak sars koronavirüs çok daha fazla ölüme yol açmıştır. Bunu yorumlamak zor. Belki anlaşılması tedavi için farklı olmuş olabilir. Biz onlardan da bir tecrübe kazandık. Sars koronavirüs 2'de daha hazırlıklıydık. Şu an daha tecrübeliyiz. Bunun ne olacağını bilmek zor. Bu tamamen mutasyona bağlı bir şey" şeklinde konuştu.

'İNSANLARA YAKLAŞMAKTAN KORKAR HALE GELDİK'

Sıkıntılı günlerin geride kalacağını umut ettiğini söyleyen Çelik, "Türkiye'de salgının sonlandığı zamanı görmemiz lazım. Yeni vakaların bildirilmediği hepsinin iyileştiği vakalar olacak. Bu önlemler bu kadar sıkı devam eder mi? Hakikaten tamamen kendimizi izole ettik. İnsanlara yaklaşmaktan korkan ve kaçan bir hale geldik. Bu nasıl gidecek, onu göreceğiz; ama belki de arkadaşımızı gördüğümüzde sıkı sıkıya sarılmayacağız. Bunun olacağını sanmıyorum; ama umarım eski günlerimize kavuşacağız diye umut etmekteyim" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı
08 Mayıs 2020 18:30		 Bu hastanede son korona hastası da yoğun bakımdan çıktı
08 Mayıs 2020 15:49
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
08 Mayıs 2020 14:15		 Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı
08 Mayıs 2020 13:43
Yaz geliyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak
08 Mayıs 2020 12:59		 Selçuk Bayraktar: Uçan otomobillerde lider olabiliriz
08 Mayıs 2020 12:53
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
08 Mayıs 2020 11:33		 D vitamini eksikliği ve Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi
08 Mayıs 2020 11:29
Virüs tedavisinde kullanılmak üzere yerli ilaç üretildi
08 Mayıs 2020 11:28		 Trans yağa yüzde 2 sınırlaması
08 Mayıs 2020 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Bakanlık paylaştı: Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi
17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Dövizde gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamur işi 2
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 2
deniz 1
dalya 1
ekmek pişirme makinası 1
şu anda dinlenen türkü 2
türküsü olan insan 1
camiden önce avm'leri açmak 4
anneye armağan seçmenin zorlukları 1
eli bol 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam