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AVM'ler 11 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan AVM'ler 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor
 08 Mayıs 2020 11:47
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AVM'ler 11 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 Mart'ta kapılarını kapatan alışveriş merkezleri (AVM) yeniden açılışa hazırlanıyor.

Müşteri ve çalışanların sağlığını korumak adına gerekli görülen önlemleri almak suretiyle 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerde ziyaretçilerin maskeli olması ve girişlerde ateşlerinin ölçülmesi şartları aranacak.

NATA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bilim Kurulunun tavsiyesiyle 11 Mayıs'taki açılışa hazırlandılarını belirterek, "Kovid-19 sebebiyle zor günler geçiren ve bünyemizde bulunan mağazalardan mayısta da kira almayacağız." dedi.

Bünyelerindeki mağazaları kademeli ve tedbirli olarak açacaklarını anlatan Tanık, 1 Haziran'a kadar olan süreci sosyal uyum aşaması olarak gördüklerini ve tedbirlerle normal hayata dönmeye çalışacaklarını dile getirdi.

- "Maskesiz ziyaretçi kabul etmeyeceğiz"

Hayatın kontrollü şekilde normalleşmesi programı kapsamında tüm detaylara özen gösterdiklerini ifade eden Tanık, "Sosyal mesafeye uygun bekleme alanları oluşturacağız. Gelen bütün ziyaretçilerimizin ateşini ölçeceğiz. AVM'lerimizde ortak alanlar dahil olmak üzere tüm hijyen kurallarına uyacağız ve belirli bir kapasiteye göre mağazalara ziyaretçi alacağız. AVM'lerimize maskesiz ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. 8-10 kişilik asansörleri 3 kişinin kullanmasını öngörüyoruz. 15 kişilik tuvaletlere ise 5 kişi alınmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Salgına karşı alınan dezenfeksiyon ve hijyen önlemlerinin, yurt dışı örneklerine de uygun olarak eksiksiz olması için konunun uzmanlarıyla yoğun bir mesai yaptıklarına değinen Tanık, millet olarak bu sıkıntılı sürecin atlatılacağına yürekten inandığını söyledi.

Bu süreçte iş dünyası olarak üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Tanık, "11 Mayıs'ta açılacak alışveriş merkezlerimizde mağazalar açılsa da açılmasa da kira faturası kesilmeyecek." dedi.
Anadolu Ajansı
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