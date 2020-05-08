2020'nin en çok satan telefonları belli oldu
|08 Mayıs 2020 11:49
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İngiltere'de faaliyet gösteren teknoloji analizi kuruluşu Canalys 2020'nin ilk 3 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modellerini açıkları.
iPhone 11 Pro: Apple en pahalı ikinci cihazı konumundaki model 3 ayda 3 milyon sattı.
Xiaomi Redmi 8A: 3 milyon satış bandında olan cihaz 9'uncu sırada yer aldı.
Samsung Galaxy A01: Cihaz 2020'nin ilk 3 ayında 4 milyon adet sattı.
Samsung Galaxy A20s: Listeye 7'nci sıradan giriş yapan Samsung'un bir başka modeli olan A20s ise 4 milyonun biraz üzerinde satış rakamına ulaştı.
iPhone 11 Pro Max: Cihaz 4 milyon satış barajını aşarak 2020'nin en çok satan 6'ncı cihazı oldu.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Cihaz yaklaşık 6 milyon kişi tarafından satın alındı.
Samsung Galaxy A10s: 6 milyon bandında yer alan cihaz 2020'nin en çok satan 4'üncü modeli oldu.
Samsung Galaxy A51: Cihaz 2020'nin ilk 3 ayında 6 milyondan fazla sattı.
Xiaomi Redmi Note 8 & 8T: 3 ayda 8 milyon adet satılan cihaz 2020'nin en popüler ikinci modeli oldu.
iPhone 11: 2020'nin ilk üç ayında en çok satılan model olan iPhone 11 18 milyon satış rakamına ulaştı.
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