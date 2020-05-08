1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020'nin en çok satan telefonları belli oldu

Korona virüs salgını ile düşüş trendine giren akıllı telefon sektöründe satış rakamları belli oldu.
 08 Mayıs 2020 11:49
Yazdır
2020'nin en çok satan telefonları belli oldu

İngiltere'de faaliyet gösteren teknoloji analizi kuruluşu Canalys 2020'nin ilk 3 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modellerini açıkları.

iPhone 11 Pro: Apple en pahalı ikinci cihazı konumundaki model 3 ayda 3 milyon sattı.

Xiaomi Redmi 8A: 3 milyon satış bandında olan cihaz 9'uncu sırada yer aldı.

Samsung Galaxy A01: Cihaz 2020'nin ilk 3 ayında 4 milyon adet sattı.

Samsung Galaxy A20s: Listeye 7'nci sıradan giriş yapan Samsung'un bir başka modeli olan A20s ise 4 milyonun biraz üzerinde satış rakamına ulaştı.

iPhone 11 Pro Max: Cihaz 4 milyon satış barajını aşarak 2020'nin en çok satan 6'ncı cihazı oldu.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: Cihaz yaklaşık 6 milyon kişi tarafından satın alındı.

Samsung Galaxy A10s: 6 milyon bandında yer alan cihaz 2020'nin en çok satan 4'üncü modeli oldu.

Samsung Galaxy A51: Cihaz 2020'nin ilk 3 ayında 6 milyondan fazla sattı.

Xiaomi Redmi Note 8 & 8T: 3 ayda 8 milyon adet satılan cihaz 2020'nin en popüler ikinci modeli oldu.

iPhone 11: 2020'nin ilk üç ayında en çok satılan model olan iPhone 11 18 milyon satış rakamına ulaştı.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
07 Mayıs 2020 11:13		 Pentagon, uzay uçağını yörüngeye yeniden gönderiyor
06 Mayıs 2020 23:11
'Hayat Eve Sığar' uygulamasını indiren sayısı açıklandı
06 Mayıs 2020 14:24		 Apple'dan koronavirüs kararı: İşte iOS 14'ün tanıtılacağı tarih
06 Mayıs 2020 08:31
Merakla beklenen özellik WhatsApp'a geliyor
05 Mayıs 2020 09:58		 Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen kit geliştirildi
04 Mayıs 2020 21:17
İTÜ'nün uzay sahası aracı ABD'den derece getirdi
04 Mayıs 2020 20:32		 Zoom'un yerli alternatifi bu ay kullanıma girecek
04 Mayıs 2020 14:06
ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır
04 Mayıs 2020 11:34		 Türkiye 5G'yi 2021'de kullanacak
04 Mayıs 2020 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Bakanlık paylaştı: Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi
17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Dövizde gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gazete 2
250 milyon maske dağıttık 2
bayan 2
vis a vis 3
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 6
yarım 4
İletiler kısmına gelen yenilik 2
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 1
Sense 8 1
maskov87 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam