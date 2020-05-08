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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada vurulan kişi öldü
Kahramanmaraş'ta kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|08 Mayıs 2020 12:20
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Kahramanmaraş'ta kavgada silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde, Emin Polat (61) ile Yusuf Ü. (23) ve Resul K. (23) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karın boşluğundan tabancayla vurulan Polat, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan şüpheliler Yusuf Ü. ve Resul K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yanlarındaki ruhsatsız tabancayla yakalandı.
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