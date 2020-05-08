Lise öğrencilerine 750 soruluk 3. destek paketi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin birinci dönem derslerini gözden geçirmelerine katkı sağlayacak tekrar testleri yayımlamaya başladı.

9, 10, 11 ve 12'nci sınıfların birinci dönemlerine ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk Soru Destek Paketi 9 Nisan'da yayımlandı.

750 sorudan oluşan ikinci Soru Destek Paketi ise 27 Nisan'da paylaşıldı.

Ortaöğretim öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde 750 soru içeren birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketinin üçüncüsü de bugün yayımlandı.

Soru Destek Paketine Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi meb.gov.tr adresinden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebiliyor.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12. sınıf birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan üçüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacaktır.

Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.

Önümüzdeki haftalarda tekrar testlerimizin devamını yayımlamaya devam edeceğiz."

