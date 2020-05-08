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ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın stadyum ya da açık havada yapılması iddiasıyla ilgili, "YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir" dedi.
 08 Mayıs 2020 14:30
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ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan hazırlıkları A Haber'e anlattı.

Aygün, "ÖSYM olarak çalışma planları yıllık yapıldığı için biz bütün durumlara karşı hazırlıklıyız. Özellikle pandemi dönemi başladığından itibaren hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde yaptık. Buna uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YKS hazırlık süreci diğer sınavlara göre daha yoğun geçen bir süreç. Soruların hazırlanması, basılması, paketlenmesi, nakliyesi ile ilgili tüm planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız sorunsuz bir biçimde devam ediyor" dedi.

Sınavda sosyal mesafe nasıl sağlanacak?

Aygün, "188 sınav merkezinde yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz" diyen Aygün'ün açıklamaları şöyle:

Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirilme yapılacaktır. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla geçen yıllara göre salonlardaki aday sayısı daha az olacak. Bina ve salon sayısı artışına oranla görevli sayısı da artacak.

Sınav için seyahat etmek durumunda olan adaylar için hangi düzenlemeler planlandı?

İllerde rektörlerimizin başkanlığında, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu kurullarda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ile ÖSYM sınav koordinatörümüzün koordinasyonunda o il ve ilçede sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması, adayların rahat bir şekilde sınav binalarına ulaşması için gerekli tüm tedbirleri alınacaktır. Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yıl da desteklerini göstereceklerdir. Desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebileceklerdir.

'Sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak'

YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak.
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