Sözcü'nün 'maskesiz dışarı çıkana ceza kesilecek' iddiasına açıklama
|08 Mayıs 2020 12:34
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü, sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın köşe yazısında dile getirdiği 'Pazar günü maskesiz dışarı çıkanlara her ekip, en az 150 kişiye ceza kesecek.' sözlerini yalanladı.
EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklama
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Bu Pazar çok ceza kesilebilir!" başlıklı, emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırarak yazmış olduğu köşe yazısına istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;
Tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte, hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanlar, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışan Polis Teşkilatımıza yönelik atılmış çirkin bir iftiradır.
Söz konusu yazıdaki iddialar kesinlikle doğru değildir, yazıda belirtildiği gibi sahada çalışılan personelimize yönelik böyle bir talimat verilmemiştir. İddia edildiği gibi bu ve buna benzer uygulamalarımızda bugüne kadar kesinlikle olmamıştır.
Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AVM'ler ile birlikte camiler de açılacak mı?
08 Mayıs 2020 16:47
|Sırrı Süreyya Önder: HDP kongresinde mikrop kaptım
08 Mayıs 2020 16:44
|CHP: Bilim Kurulu'nda konuşulanlar kamuoyu ile paylaşılsın
08 Mayıs 2020 16:36
|Fuat Oktay'dan döviz kuru açıklaması
08 Mayıs 2020 15:59
|Türkiye'de korona aşısı için hayvan deneyleri başladı
08 Mayıs 2020 15:58
|Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
08 Mayıs 2020 14:27
|AK Parti'den Çanakkale Köprüsü açıklaması: Muhteşem projemiz tamamlanıyor
08 Mayıs 2020 14:02
|Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
08 Mayıs 2020 13:25
|Tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi
08 Mayıs 2020 08:47
|Darbeciler içeriden, patronları Londra'dan harekete geçti
08 Mayıs 2020 06:15