Sözcü'nün 'maskesiz dışarı çıkana ceza kesilecek' iddiasına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın köşe yazısında dile getirdiği 'Pazar günü maskesiz dışarı çıkanlara her ekip, en az 150 kişiye ceza kesecek.' sözlerini yalanladı.

EGM'den konuya ilişkin yapılan açıklama

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Bu Pazar çok ceza kesilebilir!" başlıklı, emekli bir polis müdürünün beyanına dayandırarak yazmış olduğu köşe yazısına istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Tüm dünyanın pandemi ile uğraştığı bu zorlu süreçte, hiçbir resmi dayanağı olmayan bu tür beyanlar, gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ve istekle vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışan Polis Teşkilatımıza yönelik atılmış çirkin bir iftiradır.

Söz konusu yazıdaki iddialar kesinlikle doğru değildir, yazıda belirtildiği gibi sahada çalışılan personelimize yönelik böyle bir talimat verilmemiştir. İddia edildiği gibi bu ve buna benzer uygulamalarımızda bugüne kadar kesinlikle olmamıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.