1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selçuk Bayraktar: Uçan otomobillerde lider olabiliriz

Türkiye'nin yerli ve milli İHA/SİHA'larında imzası olan Selçuk Bayraktar, uçan otomobillerde de Türkiye'nin dünyada lider konumuna gelebileceğini söyledi
 08 Mayıs 2020 12:53
Yazdır
Selçuk Bayraktar: Uçan otomobillerde lider olabiliriz

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D programcısı Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show'a konuk oldu.

Selçuk Bayraktar, tanıtımı yapılan ve Türkiye'nin ilk uçan otomobili 'Cezeri'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ADIM ATANLAR GELECEKTE LİDER OLACAK"

Bayraktar, uçan otomobille ilgili "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar, gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"DÜNYANIN BAŞARAMADIĞI BİRÇOK ŞEYİ TÜRKİYE BAŞARDI"

"Savunma sanayisinde dönüşüm başladı. Ülkemiz de ana lokomotifi oldu diyebiliriz. Bunu genele yaymalıyız. Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Uçan araba Cezeri de bunlardan biri.

"15 YIL SONRASININ OYUNLARI KURULUYOR"

Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar.

Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız 'milli ve özgün' olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar.

"YAKINDA UÇAN ARABALAR GELECEK, ÖNCE KIRSALDA..."

Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak, sonra adım adım hayatımıza girecek."

"UÇMAK ÇOCUKLUK HAYALİM"

Uçmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Bayraktar, "Okul ve iş derken bunu biraz ertelemiştim. İHA ve AKINCI'nın pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşıyordum. Bu hayalimi '40 yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım' diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve inişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabii ıslandık. Çok güzel bir hatıra oldu." dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı
08 Mayıs 2020 18:30		 Bu hastanede son korona hastası da yoğun bakımdan çıktı
08 Mayıs 2020 15:49
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
08 Mayıs 2020 14:15		 Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı
08 Mayıs 2020 13:43
Yaz geliyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak
08 Mayıs 2020 12:59		 Bilim Kurulu Üyesi, başarının sırrını açıkladı
08 Mayıs 2020 11:38
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
08 Mayıs 2020 11:33		 D vitamini eksikliği ve Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi
08 Mayıs 2020 11:29
Virüs tedavisinde kullanılmak üzere yerli ilaç üretildi
08 Mayıs 2020 11:28		 Trans yağa yüzde 2 sınırlaması
08 Mayıs 2020 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi
17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Dövizde gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ateş almak 2
ekonomik kriz 4
Kontrollü sosyal hayat 3
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 1
İletiler kısmına gelen yenilik 2
Sense 8 1
geceye bir şiir bırak 2
hamur işi 2
şu anda dinlenen türkü 2
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam