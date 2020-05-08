Ercan Taner: 38 yıldır maç anlatıyorum ama bu işte yokum
|08 Mayıs 2020 12:53
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Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun spikeri Ercan Taner, Sözcü'deki köşe yazısında liglerin başlatılma kararına çok sert tepki gösterdi.
Bu kararın büyük bir risk teşkil ettiğini savunan deneyimli spiker, ailesinden de iki kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi.
'Stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım?'
Taner, şunları kaydetti:
"Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var.
Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır.
Buna 'mücbir sebep' diyorlar hukukta. Takımlarda bu hastalığa yakalanan olursa ne olacak?
Bu riske girmek için çok erken. Ya ikinci dalga olursa?"
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