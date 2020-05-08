Yaz geliyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun batısı yeni hafta ile ısınmaya başlıyor. Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere hissedilen sıcaklıklar batıda yaz aylarını aratmayacak. İzmir'de hava 32 dereceye, İstanbul ve Ankara'da ise 28 dereceye çıkacak.
|08 Mayıs 2020 12:59
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Yurt genelinde sıcaklıklar yeni hafta ile hissedilir derecede artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege, Akdeniz yeni haftaya güneşle başlayacak.
Sıcaklıkların ise bazı bölgelerde şöyle olması bekleniyor,
- İstanbul'da Pazartesi günü sıcaklığın 24, salı günü ise 25 dereceyi,
- Başta Antalya olmak üzere, Akdeniz sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 26 ila 28 dereceyi,
- İzmir'de sıcaklığı ile 32 dereceyi,
- Ankara'da da hava sıcaklıklarının 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
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