Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 98.575,90 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 177,09 puan artarak 98.575,90 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,12 ile madencilik oldu.

Analistler, saat 15.30'da ABD'de yayımlanacak istihdam raporu öncesi küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.