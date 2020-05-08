Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

OSMANİYE

Düziçi'nde bir apartman karantinaya alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dört kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bir apartman karantinaya alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, son iki günde dört kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Edinilen bilgilere göre, vakanın görüldüğü Düziçi'nin Yeşilova Mahallesi'ndeki apartman karantinaya alınarak, filyasyon çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şu ana kadar 25-30 kişiye ulaşıldı. Bu kişiler, gözlem altında tutularak evlerinde karantina uygulamasına alındı.

Yetkililer, tüm birimlerin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, paniğe kapılacak bir durum olmadığını bildirirken, vatandaşlardan kurallara uyarak kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Siverek ilçesi kırsalındaki Uzunziyaret Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanacak.

Kentin farklı mahallerindeki 5 binada uygulanan 14 günlük karantina süresi ise sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle Hüyüklü Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar, yeni bir karara kadar durduruldu.

İlçe Jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturulurken, mahalleye bağlanan yollar ise Afşin Belediyesince kapatıldı.

Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.