Köpek dövüşü nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu öldü
|08 Mayıs 2020 13:34
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Konya'nın Çumra ilçesinde iki komşu arasında "köpeklerinin dövüşmesi" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, iki kişi yaralandı.
İddiaya göre, İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda ikamet eden Mehmet Z'ye (54) ait çoban köpeği, komşusu Erol F'nin (58) köpeğiyle boğuşmaya başladı.
Köpekleri ayırmak isteyen Erol F'nin oğlu Furkan F. (24), av tüfeğiyle havaya ateş açtı.
Köpeğini oğlu Mehmet Z. (18) ile almaya gelen Mehmet Z, Furkan F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Erol F, bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Furkan F. ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.
Kavgada yaralanan Mehmet Z. ile oğlu Mehmet Z'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, Çumra Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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