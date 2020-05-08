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Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

Koronavirüs salgını öncesinde YEDAM'a yapılan aramaların yüzde 12'sini oluşturan "sigarayı bırakma" aramaları, salgın sürecinde yüzde 82'ye ulaştı
 08 Mayıs 2020 13:43
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Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) sigarayı bırakmak için arayanların sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde artış oldu.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunan YEDAM, koronavirüs salgını sürecinde de görev yapmaya devam etti.

YEDAM, son 15 günde, 6 bin 673'ü tütün, 602'si alkol, 801'i madde, 336'sı kumar ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili, toplam 8 bin 412 çağrı aldı. YEDAM'ı arayanların yüzde 80'ini erkekler, yüzde 20'sini ise kadınlar oluşturdu.

Koronavirüs öncesinde toplam aramaların yüzde 12'sini oluşturan sigarayı bırakma aramaları, salgın sürecinde yüzde 82'ye ulaştı. Aramalardaki artışta, Yeşilay'ın "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" kampanyası da etkili oldu. Sigarayı bırakmak isteyenlere bakıldığında, yüzde 20'sinin 15-25, yüzde 35'inin 25-45 ve yüzde 45'inin 45-70 yaş aralığında olduğu görüldü. Büyük kısmı İstanbul'dan gelen çağrıları sırasıyla Ankara, İzmir ve Antalya izledi.

YEDAM'ın uzman ekibi, danışanları bilgilendirerek, haftalık takip aramalarıyla da bırakma sürecini izliyor. YEDAM'a 444 79 75 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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