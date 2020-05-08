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EPDK Başkanı: İGDAŞ fatura iadesi yapmak zorunda

İSTANBUL'da mevzuata aykırı kesilen doğalgaz faturalarının düzeltilmesi için İGDAŞ'a yazı yollanmıştı. Peki ödenen doğalgaz faturaları ne olacak, paralar geri verilecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı
 08 Mayıs 2020 13:49
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EPDK Başkanı: İGDAŞ fatura iadesi yapmak zorunda

İstanbul'da bu ay tüketiciler evlerine gelen kabarık doğal gaz faturalarını görünce şoke oldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, İGDAŞ'a yazı gönderdiklerini söylerken konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

İGDAŞ fatura iadesi yapmak zorunda

A Haber'e konuşan Mustafa Yılmaz, İGDAŞ'ın fatura iadelerini yapmak zorunda olduğunu açıkladı. Mustafa Yılmaz'ı açıklamaları şöyle:

*''İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.

"Yanlış faturaları ödemek zorunda değiller"

*Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.

''Gerekirse soruşturma açarız''

*Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. Hangi şirket olursa olsun, tüm şirketleri inceliyoruz. Şu ana kadar düne kadar şikayet gelmemişti. Gelirse harekete geçer, soruşturma açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanı bunu yapmaya hakkı yok.

''Uygun faturayı üretmek zorundalar''

*Bir siyasetçi İGDAŞ itibarızlaştırılıyor dedi. Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar.
Memurlar.Net
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