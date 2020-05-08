Eğitimin ardından 'veli toplantısı' da dijital ortama taşındı

ÖSYM BAŞKANI: YKS AÇIK HAVADA DEĞİL, OKULLARDA YAPILACAK ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın stadyum ya da açık havada yapılması iddiasıyla ilgili, "YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir" dedi.