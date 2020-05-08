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CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
 08 Mayıs 2020 14:14
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CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Altun'un avukatının 6 Mayıs 2020'de başsavcılığa Özel ve Özkoç hakkında şikayette bulunduğu bildirildi. Şikayet dilekçesi kapsamında Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020'de yayımlanan "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberi müteakiben sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturmaya başlandığı belirtilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Altun'un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla bulunduğu suç duyurusu dilekçesinde hukuka uygun gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özel ve Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu kaydedildi.

Aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilen dilekçede, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve re'sen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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