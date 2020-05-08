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Polis memuru verdiği sözünü EBA üzerinden yerine getirdi

Kırıkkale'de bir polis memuru salgın nedeniyle öğrencilere verdiği trafik eğitimi sözünü Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bİlişim Ağı (EBA) üzerinden yerine getirdi
 08 Mayıs 2020 14:17
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Polis memuru verdiği sözünü EBA üzerinden yerine getirdi

Kırıkkale'de bir polis memuru salgın nedeniyle öğrencilere verdiği trafik eğitimi sözünü Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bİlişim Ağı (EBA) üzerinden yerine getirdi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliği görevli polis memuru Deniz Mutlu, ilçede eğitim gören öğrencilere salgın öncesinde kentte özel olarak dizayn edilmiş çok amaçlı trafik parkına götürme sözü verdi. Ancak korona virüs, tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi yurt genelinin yanı sıra Kırıkkale'de de sosyal yaşamın kısıtlanmasına neden oldu. Bu amaçla öğrencilere verdiği sözü unutmayan polis memuru Deniz Mutlu, 6-12 Mayıs Trafik Haftası'nı uzaktan eğitim üzerinden gerçekleştirdi.

Uzaktan trafik eğitimi

Etkinlik kapsamında polis memuru Mutlu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden telekonferans aracılığı ile görüntülü iletişim kurarak trafik kuralları konusunda bilgiler verildi. Mutlu, trafik haftasının ana teması olan "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganının öneminden bahsetti. Mutlu, ilk fırsatta öğrencilere trafik parkına götüreceği müjdesini de verirken salgın nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini hatırlattı. Mutlu, "Bu hafta Trafik Haftası. Hepinizi çok seviyorum. Salgın geçtiğinde, her şey normalleştiğinde yine sözüm olsun hepinizi trafik parkına götüreceğim. Bu süreçte birbirimize kenetlenmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin açıklaması sonrasında öğrencilerin kısa zaman sonra sokağa çıkabilecekleri müjdesini veren Mutlu, ayrıca öğrencilerden 'dur' işareti yapmalarını ve diğer trafik işaret ve kuralları hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Öte yandan etkinlik kapsamında polis ekipleri tarafından bazı öğrencilerin evine gidilerek Türk bayrağı hediye edildi ve haftanın önemi ile ilgili broşürler dağıtıldı.
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