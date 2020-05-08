Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sakarya'da muhtarın silahla vurduğu kişi öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
|08 Mayıs 2020 14:29
|Yazdır
Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tektaş ile Turgay Baş (39) henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tektaş, yanında bulundurduğu tabancayla Baş'a ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Baş, kaçmaya çalışırken girdiği bir dükkanda yere yığıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Baş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Tektaş'ı arama çalışması başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü
08 Mayıs 2020 17:49
|Polis 300 bin aracı inceledi, cinayet zanlılarını yakaladı
08 Mayıs 2020 16:30
|Yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti
08 Mayıs 2020 15:00
|Köpek dövüşü nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu öldü
08 Mayıs 2020 13:34
|Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
08 Mayıs 2020 12:55
|Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada vurulan kişi öldü
08 Mayıs 2020 12:20
|Bodrum Belediye Başkanı ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusu
08 Mayıs 2020 12:12
|Taksim ve İstiklal'de maske takma zorunluluğu getirildi
08 Mayıs 2020 12:07
|Direksiyon başında kolonya sürerken kaza yaptı
08 Mayıs 2020 10:48
|Berber dükkanından girip kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar
08 Mayıs 2020 08:56