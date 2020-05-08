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Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: Geçen yıl fiziken sınava girme oranı yüzde 80'lerdeyken, bu yıl sınava girme oranı yüzde 95'lere ulaşmıştır. Öğrencinin sınava dahil olması ve katılması açısından başarılı bir süreç geçti
 08 Mayıs 2020 14:32
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Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı

Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenim gören 1 milyonu aşkın öğrenci için 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan bahar dönemi ara sınavları başarıyla tamamlandı.

Düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü görevinden istifa ettiğini açıklayan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitim konusunda tüm tecrübelerini sunduğunu; uzaktan eğitimi ve açıköğretim sınavlarının sorunsuz gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıköğretim Sistemi'nde 1 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "Bu eğitim içinde 5 milyona yakın oturumumuz bulunuyor. 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında açıköğretim sınavımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak' ilkesi çerçevesinde sınavı ve öğrenci verilerini kendi serverimizde tutarak bu işi başardık." diye konuştu.

Prof. Dr. Çomaklı, dijitalleşmede sürecinde de üniversite personelinin 5 milli yazılım gerçekleştirdiğini belirterek "Bu, bizim için gurur ve onur verici oldu. Sınavda 100 milyon civarında soru kombinasyonu oluşturduk. Sınavda 7 gün 24 saat hiçbir sorun yaşanmadan hizmet verdik. Geçen yıl fiziken sınava girme oranı yüzde 80'lerdeyken, bu yıl sınava girme oranı yüzde 95'lere ulaşmıştır. Öğrencinin sınava dahil olması ve katılması açısından başarılı bir süreç geçti. Bu sınav gösterdi ki açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin yüzde 95'i dijital platformda sınav olabilecek kapasitededir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Çomaklı, sınava katılanların yüzde 55'inin bilgisayar, yüzde 45'inin ise cep telefonu ve tablet kullandığını belirlediklerini kaydetti.

Kovid-19 sürecinde yaklaşık 10 üniversitenin öğrenim yönetim sisteminin Anadolu Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Çomaklı, bu sistemlerde hiçbir sorunun yaşanmadığını vurguladı.

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Anadolu Ajansı
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