'Pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz'
Bakan Pekcan: "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz
|08 Mayıs 2020 14:34
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Bakan Pekcan: "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz."
Bakan Pekcan: "Kampanya ile KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, kurumsallaşmasını ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz."
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