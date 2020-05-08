Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı
|08 Mayıs 2020 15:07
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Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş çarşının Kalpakçılar Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "23 Mart itibariyle sadece esnafımızı 2 kapıdan alarak bugünlere kadar geldik. Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.
Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu.
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