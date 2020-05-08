Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek
|08 Mayıs 2020 15:21
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
SSK'lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta Emekli Aylığı Alacak
Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?
08 Mayıs 2020 18:49
|Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım
08 Mayıs 2020 18:25
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı
08 Mayıs 2020 17:40
|Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Mayıs 2020 16:55
|Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği adaylık ilanı
08 Mayıs 2020 16:51
|RTÜK'ten bazı medya kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin açıklama
08 Mayıs 2020 16:24
|ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
08 Mayıs 2020 14:30
|Polis memuru verdiği sözünü EBA üzerinden yerine getirdi
08 Mayıs 2020 14:17
|Esenyurt'ta 2'nci kez durdurulan minibüsten 32 yolcu çıktı
08 Mayıs 2020 13:23
|Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbı malzeme yardımı
08 Mayıs 2020 13:05