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Demet Akalın, Fahretttin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Her zaman Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı çalışmaları destekleyen Demet Akalın, normalleşme sürecini desteklemediğini belirterek tepki gösterdi. Sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz? diyen Akalın kısa sürede gündem olunca paylaşımını sildi.
 08 Mayıs 2020 15:42
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Demet Akalın, Fahretttin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Koronavirüs salgınından dolayı haftalardır evinde karantinada olan Demet Akalın, bu zamana kadar yaptıklarını desteklediği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sokağa çıkma yasağının uzatılması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

"EVDE KALANLAR NE ZAMAN ÖLÜRÜZ"

Havaların güzelleşmesiyle vatandaşlar sokaklara, açık havaya akın etmeye başladı. Bu duruma isyan eden Demet Akalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek tepkisini gösterdi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?" diye sordu.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Her paylaşımı gündem olan Akalın'ın bu sözleri de sosyal medyada tepki çekti. Bu sorunun gündem olmasının ardından rahatsız olan Akalın paylaşımını sildi.
Memurlar.Net
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