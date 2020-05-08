Tali yollardan Kırıkkale'ye girerken yakalanan işçilere ceza
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tali yolları kullanarak Ankara'dan kente izinsiz geldikleri belirlenen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası uyguladı.
|08 Mayıs 2020 15:46
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tali yolları kullanarak Ankara'dan kente izinsiz geldikleri belirlenen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası uyguladı.
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Kırıkkale'ye giriş yapılabilecek tali yollar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, Kırıkkale'ye seyahat izin belgeleri olmadan geldikleri tespit edilen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası verildi.
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