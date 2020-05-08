1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOBB Başkanı: E-ticaret platformları için vergi oranları düşürülsün

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl hükümetin Dijital Hizmet Vergisi'ni devreye aldığını belirterek, "KOBİ'lerimizi dijitalleştiren, tüketicilerin ayağına kadar hizmet veren e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz." dedi.
 08 Mayıs 2020 15:52
Yazdır
TOBB Başkanı: E-ticaret platformları için vergi oranları düşürülsün

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl hükümetin Dijital Hizmet Vergisi'ni devreye aldığını belirterek, "KOBİ'lerimizi dijitalleştiren, tüketicilerin ayağına kadar hizmet veren e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasının dijital lansman toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı esir aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu süreçte Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların başarılı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının krize karşı aldığı önlemlerle ülkeye ve iş dünyasına güç verdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu süreçte yapılan çalışmaların önemine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Pekcan'ın iki hafta önce e-ticaret firmalarına çağrıda bulunduğunu ve KOBİ'lere destek olmalarını istediğini anımsatarak, e- ticaret sektör paydaşlarının bu çağrıya uyarak destek programları açıkladıklarını aktardı.

Salgın sürecinde küçük işletmelerin dahi kargoyla tüm Türkiye'ye ürün satmaya başladığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Ticaretin bir kuralı vardır. Bir yerde kalabalık varsa, orada pazar ve fırsat vardır. Elektronik mecra artık yeni pazarımız, yeni fırsatımız. Bu fırsatı iyi kullanmamız lazım. Türkiye'de perakende e-ticaret büyüklüğü 83 milyar liraya ulaştı. Elektronik ticaret yılda ortalama yüzde 35 büyüyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, dijital dönüşümü hızlandırarak, KOBİ'lerin ürünleri ve hizmetleriyle tüketicilerin ihtiyaçlarının buluşturulması gerektiğinin altını çizerek, TOBB olarak e-ticaretin ve e-ihracatın önemini her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Bu alanda bugüne kadar 71 etkinlik gerçekleştirdiklerini, 68 binin üzerinde KOBİ'ye e-ticaretin nasıl yapılacağını ve dijitalleşmenin faydalarını anlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak en büyük gücümüz de KOBİ'lerimiz. KOBİ'lerimiz yeni döneme adapte olacaktır. Burada bize düşen görev buna ön ayak olmak, bu süreci hızlandırmaktır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, e-ticaret sitelerine güven damgasının verilmesinin bu alanda yapılan önemli bir girişim olduğunu vurgulayarak, güven damgasıyla e-ticareti kurumsallaştırmayı, tüketicilerin elektronik mecralardan alışveriş yaparken karşılaştıkları güven eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bu yıl hükümetin Dijital Hizmet Vergisi'ni devreye aldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada ciro üzerinden tüm dijital hizmet sağlayıcılar için tek bir oranda vergi var. Burada dijital sosyal platformlar üzerinden reklam geliri elde edenle, üyelik satanla, maalesef e-ticaret pazar yerlerimiz aynı kefeye konulmuş. Burada bir haksızlık var diye düşünüyorum. Bu nedenle KOBİ'lerimizi dijitalleştiren, tüketicilerin ayağına kadar hizmet veren e-ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi geçen hafta Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilettim. Ticaret Bakanı olarak sizin de bunun takipçisi olacağınıza inanıyorum."

Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, 3 elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, 2 sanal market, 1 sanal yemek servisi, 2 ödeme kuruluşu ve 1 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Sahibinden.com, Yemeksepeti.com, Amazon.com, Gittigidiyor, Getir.com, Hepsiburada.com, Arçelik, Cimri.com, N11.com, Trendyol, Akakçe, Safamerve, Modanisa, Migros Sanal Market, Epttavm, Globalpiyasa.com, İdeasoft, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği, İpara, Farmasi, Chemorbis, Steelorbis, Stemia.com, Mutlubiev.com ve Platin Market kampanyayı destekliyor.

Bakan Pekcan ve Hisarcıklıoğlu'nun konuşmalarının ardından kampanyaya destek veren firmaların temsilcileri de Kovid-19 sürecinde e-ticaret alanında yaptıkları çalışmaları aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Feyzioğlu: Çoklu baro kabul edilemez, kırmızı çizgidir
08 Mayıs 2020 15:36		 Üç büyük baronun etkisi azaltılacak
08 Mayıs 2020 08:20
Doktorlardan vefat eden sağlık çalışanı çocuklarına burs
07 Mayıs 2020 19:19		 TEB'den tıbbi maskeler eczane dışında satılmasın uyarısı
07 Mayıs 2020 16:06
Uzmanından AVM'lerdeki klimalarla ilgili uyarılar
07 Mayıs 2020 15:47		 Anneler Günü esnafa 'can suyu' olacak
07 Mayıs 2020 11:02
Türk-İş'ten iş yerlerinde 'koronavirüs salgını' uyarısı
07 Mayıs 2020 10:56		 TESK'ten 'elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim' talebi
06 Mayıs 2020 15:42
Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu iller
06 Mayıs 2020 15:30		 Kapalıçarşı'da 7 esnaf virüsten hayatını kaybetti
06 Mayıs 2020 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - İnternetten otomobil satışında yeni dolandırıcılık yöntemi: 3 kişi tutuklandı18:49 - Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'
17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 6
muğla girişinde 4 km kuyruk olması 1
gazete 2
biz sizi arayacağız 1
ekmek pişirme makinası 1
ankaragücü 1
camiden önce avm'leri açmak 4
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1
dış güçler 1
Küçük ev aletleri 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam