1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Futbolda oyuncu değişikliği sayısı 5'e çıktı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı
 08 Mayıs 2020 16:02
Yazdır
Futbolda oyuncu değişikliği sayısı 5'e çıktı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılının sonuna kadar yapılacak olan futbol müsabakalarında 5 oyuncu değişikliği gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

IFAB, korona virüs salgını döneminde futbol liglerini başlatacak olan veya başlatmayı planlayan ülkeler için oyun kurallarında geçici birtakım değişikliklere imza attı. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak olan futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olabileceği ifade edildi. Müsabakalarda ekipler, 3 değişiklik hakkını maçın içinde kullanabilecek, diğer 2 değişiklik hakkından ise devre arasında yararlanılabilecek.

VAR federasyonların kararına bırakıldı

IFAB, oyuncu değişikliği konusunun yanı sıra VAR ile ilgili de önemli bir karara imza attı. Başlaması planlanan liglerde Video Yardımcı Hakem kullanımı da o ülkenin futbol federasyonunun kararına bırakıldı. Federasyonlar karşılaşmalarda VAR sisteminin kullanımı kararını kendileri verecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak
08 Mayıs 2020 17:44		 Ercan Taner: 38 yıldır maç anlatıyorum ama bu işte yokum
08 Mayıs 2020 12:53
Fenerbahçe Vedat Muriç satışından rekor kıracak!
08 Mayıs 2020 08:59		 Fenerbahçe'de Korona şoku! Antrenmanlar iptal...
08 Mayıs 2020 08:06
Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
06 Mayıs 2020 14:07		 Bakan Koca: Liglerin devam kararını federasyon verecek
05 Mayıs 2020 19:39
Liglerin kaderi belli oluyor! Tarihi toplantı
05 Mayıs 2020 11:42		 Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!
05 Mayıs 2020 11:00
Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti
04 Mayıs 2020 14:31		 Ronaldo adada mahsur kaldı
04 Mayıs 2020 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - İnternetten otomobil satışında yeni dolandırıcılık yöntemi: 3 kişi tutuklandı18:49 - Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'
17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bi çay içelim 1
gazete 2
makarna 3
türküsü olan insan 1
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 6
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 1
Küçük ev aletleri 1
eli bol 2
vis a vis 3
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam