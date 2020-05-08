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Tarihin en geniş katılımlı online sınavı sona erdi

Dijital ortamlarda gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları, 1 milyona yakın öğrencinin katılımıyla tamamlandı.
 08 Mayıs 2020 16:20
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Tarihin en geniş katılımlı online sınavı sona erdi

Dijital ortamlarda gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları, 1 milyona yakın öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs tehdidine karşı birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda birey ve toplum sağlığını korumak adına hızla reaksiyon gösteren Anadolu Üniversitesi, 1 milyona yakın öğrencinin gireceği Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları için tüm Türk eğitim tarihine bir ilk olarak geçecek kararlar aldı. Öngörüyle hazırlanmış dijital altyapısını hızlı bir şekilde devreye sokan Anadolu Üniversitesi, 18 Nisan - 07 Mayıs tarihleri arasında internet tabanlı olarak gerçekleştirdiği ara sınavları 20 gün içerisinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Sayısal olarak dünyanın en büyük internet tabanlı dijital sınav sistemi uygulandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları, 1 milyona yakın öğrencinin katıldığı, 5 milyon derse ait oturumun gerçekleştirildiği ve 100 milyon soru kombinasyonun üretilmesi yönüyle sayısal olarak dünyanın en büyük internet tabanlı dijital sınav sistemi uygulamasını başarıyla tamamladı.

Bir önceki yılda fiziken sınava girme oranı ders başına yüzde 81 iken internet tabanlı sınavda bu oran yüzde 93'e çıktı. Yine bir önceki yılda fiziken sınava girme oranı öğrenci bazında yüzde 85'iken internet tabanlı sınavda bu oran yüzde 94 oldu. Bunun yanı sıra online sınav kararı açıklandıktan sonra ders materyallerinin kullanım sayısı yüzde 345 oranında, ders materyalleri için sisteme giriş yapan öğrenci sayısı ise yüzde 250 oranında artış gösterdi.

"Bütün öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum"

Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarının sorunsuz bir şekilde tamamlandığı bilgisini sosyal medya hesaplarından duyuran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türk eğitim tarihinin en geniş kitlesel katılımlı online sınavında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Bahar Dönemi ara sınavlarını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Yerli ve milli sınav yazılımımız başta olmak üzere, eğitim tarihimizde ilk olan birçok yeni uygulamayı öğrencilerimizin sağlığı ve geleceği için hayata geçirdik. Öncelikle toplum sağlığı için evde kaldığı dönemde eğitimden kopmayan ve sınavlarını tamamlayan bütün öğrencilerimizi canıgönülden kutluyorum. Ülkesine duyduğu güven ve milletine olan inancı ile gece gündüz gözetmeksizin çalışarak bu sınavın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma da sonsuz şükranlarımı sunuyorum."
İhlas Haber Ajansı
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