Polis 300 bin aracı inceledi, cinayet zanlılarını yakaladı
|08 Mayıs 2020 16:30
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İstanbul'un Fatih ilçesinde öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp Kocaeli'ye bıraktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
21 Ocak'ta Anadolu Otoyolu'nun Tepetarla mevkisindeki ağaçlık alanda battaniyeye sarılı bulunan, "İslam" isimli kişiye ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, İstanbul ve Çorum'da 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8'i yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı.
Yabancı uyruklu şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i Bangladeş, biri de Pakistan uyruklu 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler S.H, R.Ş, A.U, M.H, M.M.R, S.M, ve M.T. tutuklandı.
Cinayet büro ekiplerinin olayı aydınlatmak için cesedin bırakıldığı bölgedeki iki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası arasında geçiş yapan yaklaşık 300 bin aracı incelediği belirtildi.
Şüphelilerin maktulü, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir evde göçmen kaçakçılığı, şantaj ve rant meselesi nedeniyle öldürüp araçla Kocaeli'ye bıraktıkları öne sürüldü.
- Olay
Karayolları ekipleri, 21 Ocak'ta Kartepe ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Tepetarla mevkisinde çalışma yaparken yol kenarındaki ağaçlık alanda battaniyeye sarılı şüpheli paket görmüştü.
Olay yerine gelerek otoyolun Ankara yönündeki tek şeridi ulaşıma kapatan ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerince yapılan incelemede battaniyeye sarılmış ve bağlanmış erkeğe ait ceset bulunmuştu.
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