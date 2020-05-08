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Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 5 ay önce tahliye olan bir kişi, oğlunu tabancayla öldürdü.
 08 Mayıs 2020 17:49
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Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 5 ay önce tahliye olan bir kişi, oğlunu tabancayla öldürdü.

Ünal Yılmaz (52), boşanma aşamasında eşini bıçakla yaralaması nedeniyle cezaevine girdi. Yaklaşık 5 ay önce tahliye olan Yılmaz, devam eden davalarda kendisi aleyhine tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlu Şahin Yılmaz (21) ile tartışma yaşadı.

Oğlunun bugün çalışmaya başladığı Hamam Mahallesi'ndeki inşaat firmasına gelen Ünal Yılmaz, bir süre tartıştıktan sonra oğlunu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki elma bahçesine götürdü.

Baba Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla oğlunu başından vurarak kaçtı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Şahin Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Ünal Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerası, bisikletle şantiyeye gelen babanın oğlunu bahçeye doğru çağırdığı, ikilinin yürüyerek şantiye alanından uzaklaştığı anları kaydetti.
Anadolu Ajansı
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