AVM'ler ile birlikte camiler de açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk etapta kapatılan yerler arasında bulunan AVM'ler berber-kuaförler ve güzellik merkezleri normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte 11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılacak olaması sonrası, "acaba camiler de cemaatle toplu namaz kılınmaya açılabilir mi?" şeklinde vatandaşlarda bir beklenti oluşmaya başladı.

AVM'ler yeniden açılıyorken, salgın sebebiyle ara verilen futbol liglerinin yeniden başlayacağı tarihler (12 Haziran) gündeme gelirken, camiler için de yoğun önlemler alınarak böyle bir çalışma yapılabilir mi soruları sorulmaya başlandı.

AVM'LERİN AÇILACAK OLMASINI CAMİLERLE MUKAYESE ETMEK NE KADAR DOĞRU?

Bu soru işaretleri ile ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine ulaşıldı. Diyanet yetkilileri, camilerin özellikle AVM'lerin ve diğer alanların açılması ile ilgili mukayese edilmesini pek doğru bulmuyor. Toplu olarak yapılacak ibadet sırasında doğacak riskler sebebiyle camilerin durumunun daha farklı olduğu ifade ediliyor.

Diyanet yetkilileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AVM'lerin açılması konusunda "kapatma kararını kendileri almıştı, açılma kararını da kendileri verecek" sözlerini de hatırlatarak camilerin de bu noktada AVM ve işletmelerden ayrıştığına dikkat çekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE İLGİLİ KURUMLARLA YAKIN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşme ve koordinasyon halinde süreçle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü aktaran yetkililer, takvimle ilgili süreç belirlenirken ilgili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hareket edileceğine atıf yaptılar. Yetkililer ayrıca bu zamana kadar cemaatin sağlığının hiç bir şekilde riske atılmaması konusunda titizlikle çalışmalar yapıldığını ve aynı hassasiyetle süreci değerlendireceklerine vurgu yaptılar.

CAMİLER BİREYSEL İBADETE KAPALI DEĞİL

Camilerin şu anda kapalı olmadığını da özellikle dile getirilen yetkililer, bireysel olarak ibadetlerin tedbirli bir şekilde yapılmaya devam edildiğini, sadece toplu ibadetler konusunda bir kısıtlama olduğunu belirttiler. Camileri açma kararının netice itibariyle kolay olduğunu ancak şu aşamada doğurabileceği sonuçlara odaklanmanın daha önemsenmesi gerektiğine de dikkat çektiler.

12 HAZİRAN TARİHİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Camilerin yeniden toplu ibadete açılması konusunda Ak Parti MKYK'da da dile getirilen ve kamuoyunda da gündeme gelen 12 Haziran tarihi ile ilgili bir takvim gündeme gelmişti. Diyanet yetkilileri, camilerin toplu ibadete açılışı ile ilgili takvim konusunda da görüşmelerin ve değerlendirmelerin devam ettiğini dile getirdiler.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİS-İ ŞERİFİ İLE HATIRLATMA

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), salgın hastalık riskine karşı, ashabına yönelik "Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız" karantina tavsiyesini tekraren hatırlatan yetkililer, bir süre daha namazların evlerde kılınmasının yerinde olacağı konusunda görüşünde birleşiyor.

Osman Ateşli - Haber7