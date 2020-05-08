1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AVM'ler ile birlikte camiler de açılacak mı?

Salgınla mücadele eden ülkemizde 'Kontrollü Sosyal Hayat'a geçiş ile ilgili pek çok alanda hazırlıklar yapılırken camilerde cemaatle toplu namaz konusu da gündeme gelmeye başladı. Camilerde ne zaman toplu namaz kılınabilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyor?
 08 Mayıs 2020 16:47
Yazdır
AVM'ler ile birlikte camiler de açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk etapta kapatılan yerler arasında bulunan AVM'ler berber-kuaförler ve güzellik merkezleri normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte 11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılacak olaması sonrası, "acaba camiler de cemaatle toplu namaz kılınmaya açılabilir mi?" şeklinde vatandaşlarda bir beklenti oluşmaya başladı.

AVM'ler yeniden açılıyorken, salgın sebebiyle ara verilen futbol liglerinin yeniden başlayacağı tarihler (12 Haziran) gündeme gelirken, camiler için de yoğun önlemler alınarak böyle bir çalışma yapılabilir mi soruları sorulmaya başlandı.

AVM'LERİN AÇILACAK OLMASINI CAMİLERLE MUKAYESE ETMEK NE KADAR DOĞRU?

Bu soru işaretleri ile ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine ulaşıldı. Diyanet yetkilileri, camilerin özellikle AVM'lerin ve diğer alanların açılması ile ilgili mukayese edilmesini pek doğru bulmuyor. Toplu olarak yapılacak ibadet sırasında doğacak riskler sebebiyle camilerin durumunun daha farklı olduğu ifade ediliyor.

Diyanet yetkilileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AVM'lerin açılması konusunda "kapatma kararını kendileri almıştı, açılma kararını da kendileri verecek" sözlerini de hatırlatarak camilerin de bu noktada AVM ve işletmelerden ayrıştığına dikkat çekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE İLGİLİ KURUMLARLA YAKIN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşme ve koordinasyon halinde süreçle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü aktaran yetkililer, takvimle ilgili süreç belirlenirken ilgili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hareket edileceğine atıf yaptılar. Yetkililer ayrıca bu zamana kadar cemaatin sağlığının hiç bir şekilde riske atılmaması konusunda titizlikle çalışmalar yapıldığını ve aynı hassasiyetle süreci değerlendireceklerine vurgu yaptılar.

CAMİLER BİREYSEL İBADETE KAPALI DEĞİL

Camilerin şu anda kapalı olmadığını da özellikle dile getirilen yetkililer, bireysel olarak ibadetlerin tedbirli bir şekilde yapılmaya devam edildiğini, sadece toplu ibadetler konusunda bir kısıtlama olduğunu belirttiler. Camileri açma kararının netice itibariyle kolay olduğunu ancak şu aşamada doğurabileceği sonuçlara odaklanmanın daha önemsenmesi gerektiğine de dikkat çektiler.

12 HAZİRAN TARİHİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Camilerin yeniden toplu ibadete açılması konusunda Ak Parti MKYK'da da dile getirilen ve kamuoyunda da gündeme gelen 12 Haziran tarihi ile ilgili bir takvim gündeme gelmişti. Diyanet yetkilileri, camilerin toplu ibadete açılışı ile ilgili takvim konusunda da görüşmelerin ve değerlendirmelerin devam ettiğini dile getirdiler.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİS-İ ŞERİFİ İLE HATIRLATMA

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), salgın hastalık riskine karşı, ashabına yönelik "Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız" karantina tavsiyesini tekraren hatırlatan yetkililer, bir süre daha namazların evlerde kılınmasının yerinde olacağı konusunda görüşünde birleşiyor.

Osman Ateşli - Haber7
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sırrı Süreyya Önder: HDP kongresinde mikrop kaptım
08 Mayıs 2020 16:44		 CHP: Bilim Kurulu'nda konuşulanlar kamuoyu ile paylaşılsın
08 Mayıs 2020 16:36
Fuat Oktay'dan döviz kuru açıklaması
08 Mayıs 2020 15:59		 Türkiye'de korona aşısı için hayvan deneyleri başladı
08 Mayıs 2020 15:58
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
08 Mayıs 2020 14:27		 AK Parti'den Çanakkale Köprüsü açıklaması: Muhteşem projemiz tamamlanıyor
08 Mayıs 2020 14:02
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
08 Mayıs 2020 13:25		 Sözcü'nün 'maskesiz dışarı çıkana ceza kesilecek' iddiasına açıklama
08 Mayıs 2020 12:34
Tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi
08 Mayıs 2020 08:47		 Darbeciler içeriden, patronları Londra'dan harekete geçti
08 Mayıs 2020 06:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - İnternetten otomobil satışında yeni dolandırıcılık yöntemi: 3 kişi tutuklandı18:49 - Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'
17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bi çay içelim 1
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 6
yarım 4
deniz 1
anneye armağan seçmenin zorlukları 1
deniz gezmiş 2
ateş almak 2
ankaragücü 1
bahar rüzgarı 2
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam